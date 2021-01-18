立委陳柏惟。（本報資料照／陳柏惟辦公室提供）

民進黨桃園市議員王浩宇以8萬4582票，成為六都首位被罷免的市議員，緊接著就是2月6日高雄市議員黃捷的罷免案登場，持續引發外界關注。媒體人韋安昨(17日)在臉書表態，罷捷有87%的機率不會成功，真正有看點的將是罷免「3Q」委員陳柏惟。

韋安分析直指，高雄的罷捷投票有87%的機率不會成功，但對未來「罷萊委」活動，有預熱的效應，真正有看點的，將是台中的「罷3Q」，也就是罷免台灣基進黨陳柏惟委員。他認為，以陳柏惟的作為，和當初意外落選的前立委顏寬恒的實力，成功率將超過87%。

網友亦附和留言表示，韋安說的對，高雄應該過不了，但是也要教訓一下，台中市才是重頭戲，但也有人認為其實只要過去支持高雄市前市長韓國瑜的選民站出來，那麼罷捷活動就有機會成功。另外，還有網友直言，「只要問黃捷一句『妳反萊豬嗎？』就夠了」。

外界關注顏寬恒未來會不會發動罷免陳柏惟，他17日表示，「我跟他是選舉的對手，不再多談，全交由鄉親決定」，罷免是人民發起的一個活動，每位民代的當選及被罷免，是民眾意志力的展現，對於王浩宇被罷免、黃捷罷免案完全尊重。

另外，顏寬恒日前上政論節目《新聞大白話》談到2020立委選戰落敗，他說，知道落選的全部原因後，就要自己不會再犯同樣的錯誤，要重新出發，當然現在目標是2024年的立委選舉，一切都是以下一屆立委選舉來做安排和準備。

(中時新聞網)