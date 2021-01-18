小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(18日）財經重點。

【1】聯發科5奈米 陸手機廠灌大單

聯發科強勢衝刺5G智慧手機市場，除了即將問世的6奈米製程晶片之外。供應鏈傳出，聯發科布局的5奈米製程手機晶片，目前已經搶下OPPO、Vivo及榮耀等中國智慧手機品牌大單，預計將在2021年第四季起開始逐步量產出貨，搶攻2022年第一季的5G智慧手機市場。

【2】外資捧 台股10千金在望

台股15日開高走低、萬六行情雖曇花一現，但外資圈看台積電目標價升級「8」字頭，同步把火力轉回高價千金股，除既有七千金外，加上聯發科、精測、富邦媒，台股有望挑戰前無古人的十千金榮景，最大權值股搭配千金新期待出擊，力抗國內疫情變數。

【3】比特幣太火 台灣開戶數增二倍

比特幣價格1月如同大怒神，突破4萬美元後又回跌至36,200美元左右，據了解，已有法人機構將比特幣列為高資產客群投資標的，虛擬貨幣交易所業者也透露，台灣近期開戶數增加至少兩倍，比特幣價格飆漲吸引了一堆好奇的路人甲，但呼籲投資散戶要小心，建議在眾多虛擬幣別中以比特幣（BTC）和以太幣（ETH）為優先標的。

【4】貨櫃船今年獲利 業界估增5~6成

貨櫃船公司去年大賺疫情財，今年獲利如何成市場關注焦點！法人多估會有近倍數成長，國內大型攬貨公司則分析，今年美國線長約運價美西線提高七成以上，美東線提高五成以上，加上船公司今年全年都可享有獲利，不像去年上半年仍有多家公司處於虧損，估計今年貨櫃船公司全年獲利可以較去年增加五到六成。

【5】就職首日拜登將簽12道行政命令

據高層幕僚表示，美國總統當選人拜登在20日就職日當天便將簽署約12項行政命令，推翻川普多項政策，包括重新加入巴黎氣候協定。另外，繼上周提出1.9兆美元紓困案之後，拜登為促使美國經濟復甦將在2月提出經濟政策，擴大包括基礎建設、清淨能源和勞工訓練等多個支出項目。

(中時新聞網)