盲腸炎經常突然發生，還會出現劇烈疼痛，引發的原因包括盲腸腫脹及阻塞等，以盲腸阻塞來說，糞石阻塞是最主要的因素，細菌感染等也可能會引起盲腸炎。一般急性盲腸炎比慢性的來的快速且嚴重；因此，當右下腹疼痛發生時，最好趕緊就醫，進一步確診是否罹患了盲腸炎。

●急性闌尾炎 老人、年輕人發生原因不同

「急性闌尾炎」俗稱「盲腸炎」，闌尾約5～10公分，突出在盲腸的後內方，位於右下腹，是急診中較常見的外科疾病。根據概估統計，一個人一生約有10%的機率恐發生盲腸炎，好發於10多歲到20多歲的年輕人，年紀較大的人也可能得盲腸炎。

不過，引發盲腸炎的原因並不明確，外科部醫師王輝明表示，通常是因闌尾管腔阻塞，例如糞石、食物殘渣、膽石等，導致黏液無法排出，細菌就會在管腔內孳生，最後引發闌尾紅腫，甚至破裂、化膿。

以年紀大的人來說，較常見的就是遭糞石塞住；而較年輕的盲腸炎最常見是盲腸旁邊的淋巴腺腫壓到闌尾，因為靠近盲腸附近有很多淋巴組織，一旦遭外界細菌等感染，免疫力低、淋巴腺腫，就會堵住盲腸出口，引起急性盲腸炎。

●噁心、嘔吐、食慾不振為常見症狀 右下腹疼痛要注意

初期盲腸炎會因為發炎細胞，經過迷走神經傳導到腦部，出現噁心、嘔吐、食慾不振等症狀，這些症狀通常在右下腹疼痛前的4～6小時發生，因此，當出現這些症狀，緊接著感到右下腹疼痛，就要提高警覺了。

王輝明指出，盲腸炎疼痛最常與尿管結石混淆，不過，最大的差別是，尿管結石引發的疼痛是突發性，且不會出現噁心、嘔吐等腸胃道症狀。

●盲腸炎鑑別診斷不易 易與這2狀況混淆

盲腸炎症狀較複雜，容易與尿路結石、大腸憩室發炎等混淆，當人感到腹痛、不舒服時，不一定能精確指出哪裡痛，因此，要自行判斷並不容易。

王輝明解釋，盲腸炎疼痛會從肚臍週圍痛到右下腹；尿路結石（腎結石）如果石頭卡到輸尿管，左右兩側腰後側會感到激烈疼痛，一旦石頭卡到右邊輸尿管，右側疼痛，就容易混淆；大腸憩室發炎的話，若是糞便卡在右下腹大腸憩室中，也會引起右腹疼痛，造成診斷上困難。

此外，盲腸炎發作後，會逐漸不再排便，因此，變化非常快速且多樣性；值得注意的是，盲腸炎也會出現發燒症狀，但有的老人家因身體其他病痛而服用止痛藥，糖尿病患者本身免疫力不好，有時身體發炎時，出現發燒症狀較為不明顯，因此，要特別小心。

●確診後立即開刀 避免後遺症

當患者感到腹痛時，有時會直接到急診或腸胃科、內科就醫，如果初步檢查認為是盲腸炎，就會趕緊將患者轉到一般外科，只要確認是盲腸炎或機率很高，通常會建議一定要開刀，避免引發後遺症。

只要醫師確認是盲腸炎或機率很高，通常會建議一定要開刀，避免引發後遺症。(圖/常春月刊提供)

一般來說，盲腸炎若未在24～48小時內開刀切除，很可能因化膿、破裂，導致腹膜感染、甚至死亡。當確診盲腸炎時，會先給予患者抗生素治療，並評估手術可行性，若發現腹膜已感染、患者狀況不穩定，則必須繼續打抗生素穩定後，再評估開刀，若患者適合開刀則配合醫師安排進行。

●術後防感染 復原期間飲食這樣吃

通常皮膚開刀的小傷口，若沒有感染等 問題，約經過2～3週就能拆線，不過，王輝明提醒，皮膚傷口雖癒合，但肌肉可能需要1個半月到3個月時間才能長好， 因此，這段時間最好避免提重物，以免傷口又裂開；而術後有任何不舒服或傷口疼 痛，也應立即詢問醫師。

此外，手術後應多休息，也不能馬上吃東西，建議排氣後可以先吃點稀飯、湯等流質食物，術後第3天可以吃半流質食物，第6天就可以正常飲食，但有任何異常，還是要諮詢醫師；此外，在醫師建議下，應適當補充白開水，切勿暴飲食。

●盲腸炎難預防 飯後不要跑步無根據

過去民間曾認為開盲腸後會影響身體健康，其實以醫學角度來說，並沒有這種說法。王輝明強調，一旦發現盲腸炎應趕緊安排開刀，以免越來越嚴重。

另外，在過去，很多老人家會告訴孩子：「吃飽飯後，不要立刻做激烈運動或亂跑亂跳，否則會得盲腸炎。」但現代醫學並沒有證實這類的說法，且盲腸炎確實較難預防，因此，早期發現、早期治療，仍是避 免引發嚴重後遺症的最好方法。

雖然盲腸炎沒有較好的預防方法，但多吃高纖維食物，例如蔬菜、水果、穀類食物、全麥麵包等，可保持排便通暢、有益身體健康，多少對預防盲腸炎有幫助；吃飯時應細嚼慢嚥，以免吃太快、不小心吞進一些細骨頭、小顆的水果種子等較容易形成糞石的物質，避免阻塞闌尾，進而引發盲腸炎；適度的運動不可少，能促進胃腸的蠕動。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)