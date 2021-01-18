大S（徐熙媛）自從結婚生子後，身材變化一直成為網友討論焦點，之前有人認為她有中年發福跡象，老公汪小菲還特地跳出來曬美照，狂讚「老婆一直美」，近日，大S近照曝光，激瘦模樣讓網友都驚呆了。

小S近日在社群網站曬出一張美照，寫下「也太時髦了吧！是哪家的少女？」只見照片中的女子穿著黑色大衣搭一雙過膝皮靴，帥氣十足，超V型的鵝蛋臉和纖細的鳥仔腳相當吸睛，少女般外貌瞬間引起熱議。

大S激瘦近照曝光。(圖／翻攝自大小S全球後援會)

小S曬姊美照，釣出汪小菲回應。(圖／翻攝自微博)

不少人乍看都以為照片的主角是小S，還有人以為是她的女兒，因為照片裡的女子剪了妹妹頭瀏海，不過仔細看才發現，原來是大S，而她的激瘦身材和凍齡美貌，讓網友都直呼根本看不出44歲。

紛紛留言狂讚「變得好瘦」、「狀態也太好，好美」、「簡直就是少女」、「美出新高度」。其實，大S去年底曾現身好友侯佩岑生日趴，當時她就頂著妹妹頭瀏海，好狀態模樣驚豔外界，如今又展現苗條身材曲線，更是讓大家都震撼不已。

而因為工作的關係，不得不和老婆、孩子分隔兩地的汪小菲，現只能靠照片來解解思念之情，他在看到大S近照後，也發文笑說「幾個月沒見，回去我都不敢認了，趕緊趁隔離的時候敷點兒面膜，要不真成兄妹了」。其實，夫妻倆因為疫情的關係，已分開半年，讓汪小菲常在網路抒發想念之情。

(中時新聞網)