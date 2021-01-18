北部某醫院爆群聚感染已釀4名醫護確診，國內疫情再拉警報，這讓許多民眾質疑是否出現防疫漏洞？甚至許多網友上網留言砲轟，引來許多負面聲浪，對此陳沂則是看不下跳出來反嗆：「真的會想叫那些刁民去死一死」。

醫護人員身處防疫第一線，每天曝露於危險之中，如今染疫卻引發網友痛批，對此陳沂不解表示：「醫護人員染疫還要被輿論攻擊？」更舉例如同軍人前線作戰被子彈掃到，卻反被：「砲轟為什麼中彈？你沒資格當軍人一樣」對此她點出癥結點就是健保制度害慘醫療體系，導致醫護人員得每天應付一堆無病呻吟的病患，不禁為他們叫屈：「做那麼多事那麼長時間工作，拿到的錢跟付出根本不成正比」。

醫護人員染疫還要被輿論攻擊？ 就像在前線作戰被子彈掃到你靠北他為什麼中彈，你沒資格當軍人一樣！ 我覺得健保制度害慘整個醫療體系，醫護人員每天應付一堆無病呻吟亂拿藥的病人就忙翻了，做那麼多事那麼長時間工作，拿到的錢跟付出根本不成正比。 很多... 由陳沂發佈於 2021年1月17日 星期日

此外陳沂表示許多人把醫護人員當成服務業，仗著自己是病人就對他們大呼小叫，不禁感嘆：「這麼辛苦的工作，他們願意堅持下去感謝都來不及了，你認真想想是你想做嗎？」接著怒嗆：「我要是他們，真的會想叫那些刁民去死一死，幹嘛救他們」。

陳沂這篇言論也引起大批網友贊同，紛紛留言：「醫生遇到這些刁民，因為自己的職業道德還不能見死不救，真的太慘了」、「醫護人員真的很辛苦，也是高風險族群啊！應該要幫他們加油才是」、「酸民可以繼續喊不爽不要做，希望你們一輩子都用不到健保」、「最好那些刁民有種都不要生病，生病都給我在家自生自滅」。

(中時新聞網)