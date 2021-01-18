勤凱(4760)自結2020年前11月稅後盈餘為1.2億元，以目前股本3.06億元來估算，每股盈餘為3.93元，勤凱站穩被動元件及太陽能領域後，持續拓展產品應用面，今年新產品佔營收比重可望達5%，勤凱董事長曾聰乙表示，今年營運可望逐季走高，全年業績將較去年兩位數成長。

勤凱深耕導電漿料市場多年，以快速、彈性的生產製程，客製化產品的競爭優勢，獲得客戶信賴，並與客戶共同開發新產品，目前公司導電漿產品90%應用於被動元件的電容及電感產品，國巨(2327)集團、華新科(2492)等均是公司客戶，公司亦於去年開始切入電阻導電漿，公司站穩兩岸被動元件市場後，將觸角跨向海外市場，去年成功打入韓國市場，取代日廠成為供應商，並於去年第4季開始小量出貨韓國被動元件廠，預估今年出貨量有機會放大。

因應電子產品輕薄化趨勢，使用曝光方式製造線路成為未來主流，勤凱挾導電漿料配方核心競爭力，投入開發相關產品，希望能搶攻市場先機；在LED照明部分，勤凱亦以類似半導體製程開發LED照明封裝低溫銀漿，預計今年有機會開始出貨，勤凱希望今年新產品營收佔比達5%。

在太陽能背銀導電漿料部分，勤凱的產品已獲多數台灣太陽能電池廠使用，並為客戶的主要供應商，公司站穩台灣市場之後，將積極開發東南亞市場，預期今年還會再增加新客戶，出貨可望持續放量，成為公司今年業績成長推手。

勤凱自結2020年10月及11月稅前盈餘為3500萬元，稅後盈餘為2800萬元，累計前11月稅後盈餘為1.2億元，以目前股本3.06億元來估算，每股盈餘為3.93元。

曾聰乙表示，勤凱在銅漿與銀漿市場還有很大成長空間，市占率可望再提升，今年營運可望逐季走高，全年業績將較去年兩位數成長，再創歷史新高。

(時報資訊)