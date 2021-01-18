儘管美國宣布規模達1.9兆美元的「美國救援計劃」，但新冠疫苗配發告急及美國上月零售銷售連續第三個月萎縮，市場擔憂經濟復甦放緩，上周五(1/15)終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於-0.57%至-2.06%，其中以費半指數跌幅最大，台積電ADR下跌0.96%，聯電ADR下跌7.68%，特斯拉下跌2.23%，蘋果下跌1.37%。
台股利多帶量下跌，短線進入整理機會很大。跌破5日線，下檔支撐為10日線(約15,371點)附近，壓力為16,000點附近。日KD高檔死亡交叉，短線上要提防拉回整理。
櫃買指數下跌1.72%，收在184.68點。短線支撐為180點附近，壓力為190點附近。
台股上周五(1/15)在2330台積電大利多情況下，出現帶量長黑跌破5日線，似乎有利多出盡的疑慮，加上外資期貨持續維持淨空單，短線上我們認為加權指數有拉回整理的疑慮，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮在逢低布局，選股佈局上可留意遊戲、設備、IC設計、食品、自行車等。
(時報資訊)
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