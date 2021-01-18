櫃檯買賣中心通過凱基投信債券ETF指數資格認可；元大投信之元大中國政金債(00871B)將自110年3月2日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議，審查通過凱基投信申請之「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元投資級新興市場ESG永續債券指數」及「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數」之指數資格認可。

櫃買中心表示，「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元投資級新興市場ESG永續債券指數」係衡量新興市場之美元計價、剩餘期間15年以上之投資等級主權債券、類主權債券及公司債券市場績效表現，並依據MSCI ESG Ratings進行篩選，目前由153檔成分債券所組成，平均存續期間為16.5年。另「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數」係衡量美元計價、剩餘期間15年以上BBB級公司債券市場績效表現，並依據MSCI ESG Ratings進行篩選，目前由123檔成分債券所組成，平均存續期間為16.36年。

至於元大投信經理之「元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金受益憑證將自110年3月2日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金於109年12月28日最近30個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣2億元，已達終止證券投資信託契約標準，元大投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定。

(時報資訊)