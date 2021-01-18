罷免民進黨桃園市議員王浩宇通過後，外界一直關注王浩宇動向，對此，師大教授范世平透露，王浩宇有打電話給他。對於罷免王浩宇一事，范世平說，為讓國民黨主席江啟臣連任，國民黨動員對付王浩宇，而他當然只有挨打的份。

罷王案16日一通過，范世平當天就在臉書以「王浩宇被罷免的意義與影響」為題，發文指出，中壢本來就是眷村與韓粉集中的地方，這是韓國瑜被罷免後的「反罷免」，加上王浩宇本來就顧人怨，民進黨作壁上觀，以及天氣好，混雜開放進口美豬等議題，因此罷免通過。

范更認為，江啓臣讓國民黨在總統立委選舉大敗、韓國瑜被罷、高雄市長補選落選等「三連敗」後，終於止跌，士氣大振，繼任黨主席沒問題，前黨主席朱立倫出局。

這篇文章PO出後，范世平17日在臉書發文表示，「剛才接到王浩宇的電話，他應該是看了我的臉書才打給我，我們聊了半小時，他分享了最近一段時間的心情與現在感受，也認同我對未來政局的看法」。范世平稱，江啓臣一定得贏，所以國民黨用選總統的規格與綿密組織動員來對付王浩宇，而王浩宇只能挨打，也證明桃園在民進黨執政6年後，仍然非常的藍。

對於王浩宇的下一步何去何從，各界相當關注，對此，王浩宇17日在臉書發表「限友」文，內文指出，終於能放下近期龐大的壓力，坦言遭到罷免的原因，來自於他不夠努力，不怪任何人，他也向支持者道歉，表示加油訊息太多，無法一一回覆。未來，他將經營好夥伴生活，好好照顧員工。

(中時新聞網)