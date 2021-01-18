新北市五股區昨（17日）晚間7時許傳出男子遭剌傷，23歲越南籍移工在電子工廠員工宿舍與同鄉友人喝酒，酒後雙方發生爭執，睡夢中遭對方拿刀剌傷腹部，造成臟器外露約40公分。而兇手雖逃離現場，但因頭部重創就醫，今天（18日）清晨在醫院遭警方逮捕因在衝突中目前逃離現場，警方目前持續追緝中。

23歲越南籍移工腹部及肩膀有多處刀傷，臟器外露，送往淡水馬偕醫院急救，目前意識清楚；而傷人兇嫌也在打鬥過程中頭部遭受重擊，警方立即通知各大醫院及診所注意，18日清晨順利逮到人。蘆洲警分局表示，嫌犯是以假身分前往醫院就醫，警方獲報後立即前往將人逮捕歸案。

昨晚警方接獲報案，發現是外籍移工酒後衝突的傷人案件，現場目擊者聲稱，雙方因談論工資問題起爭執，遭刺傷的移工拿棍子揮打友人，不知後者竟會持刀傷人這麼嚴重。

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(中時新聞網)