川普(Donald Trump)周三(20日)就要離開白宮，從去年11月選後他基本上放棄對抗疫情，只專注2件事，拒認敗選、制裁大陸企業。昨日路透報導，川普繼續封殺華為，又撤銷數項之前放行的許可，而之前他已經陸續將數十家美國國防部認定與軍方有關陸企列入實體清單或禁止投資黑名單，財信傳媒董事長謝金河認為威力不因即將卸任減退，台股可能漁翁得利，今年以來漲得又猛又急，就是效應正在發酵。

上周手機大廠小米也被認定與解放軍有關，列實體清單，謝金河注意到15日小米在港股開盤就跳空大跌超過10%，盤中最慘跌至28.2港元，跌幅13.6%，「可見川普發功，威力仍強大。」

他指出，到目前為止，被列入實體清單的企業有44家，最近標普道瓊、富時羅素等指數公司把中國移動、中國電信及聯通從成份股中剔除，美資三大投資銀行摩根大通、摩根士丹利、高盛在香港下架相關商品有484檔​。

這一連串禁制令衝擊資本市場，凡是被列入實體清單內被禁制的企業，機構法人及個人都不能持有，手上有持股也須在一年內出清，謝金河認為，這大大影響全球大型機構法人及個人的投資組合及布局。像三電被剔除後，股價都一度暴跌逾25%，最近近在香港被禁制的9家公司股價都下跌，15日小米一開盤就跌一成，在科創板的中微公司，股價也從193.65人民幣殺到172.57人民幣，中微致力研發光刻機，去年前三季本業虧損9.29億人民幣，稅後純益2.78億人民幣，本益比629倍，這回也被美國盯上了。

謝金河總結：「當重量級的中資企業被列入制裁清單，大部位的資金會出現大風吹，大家注意到今年以來，台灣的大型權值股紛紛大漲，台積電Adr去年底只有108美元，這次拉升至134.64美元，日月光，聯電Adr也大漲，14日外資一天買超鴻海93879張，13日買超日月光14471張，聯電57922張⋯⋯都可以看到外資開始積極加碼台灣的大型權值股，今年以來，台股漲得又急又猛，似乎這個效應正在發酵！」

(中時新聞網)