70歲的曾先生高血壓多年，每次要吃6種以上降血壓藥物，一天吃藥數十顆，血壓依然超過170mmHg，後來更頻頻引發心律不整，活動易喘、耳鳴等問題。曾先生表示，服用降血壓藥物會讓他感覺鬆懈、容易疲倦，曾經參加一個健行活動，中間一共休息了6次，還突發心律不整，帶了一瓶氧氣整罐都吸光。高血壓的藥物劑量顆粒也已經達到上限，儘管中間曾經調整過，仍無法有效改善問題。

●高血壓導管治療 降血壓效果長期持續

在醫師建議下，曾先生接受了高血壓導管治療。收治個案的萬芳醫院心臟內科葉仲軒主任解釋，此治療是類似心導管手術在局部麻醉下進行，從鼠蹊部穿刺，將導管放入腎動脈給予能量，阻斷過度活躍的交感神經以達到長期降血壓效果，術後隔天就能出院。術後追蹤曾先生的24小時平均血壓，從術前190mmHg，大幅下降到了160mmHg。搭配藥物服用也能控制在120 mmHg以下的理想血壓。且術後再也沒有發生過心律不整或高血壓造成的相關不適徵狀。

葉主任指出，根據每位患者解剖構造的不同，治療耗時約1至2小時。若是較年輕的患者，高血壓狀況較輕微至中等，術後有機會無需再服用高血壓藥物。

●美最新研究：高血壓導管治療至少可降9mmHg

葉主任表示，高血壓導管治療適用於難控制的高血壓，例如用過3種以上降血壓藥物仍無法有效控制的患者、或服用降血壓藥物會產生嚴重不適副作用的患者、亦或是因交感神經活化導致高血壓的患者。血壓每降10 mmHg，就可降低20%心血管事件發生率及30%中風機會，對病人長期預後大有好處。

葉主任進一步指出，美國心臟醫學會發表的研究發現，高血壓導管治療在沒有用藥的患者術後門診血壓測量可降低平均9 mmHg；也有全球3年以上的追蹤數據發表，病患在術後血壓可降低平均至少16 mmHg，效果顯著，重點是可以維持很久。

●術後有機會停藥 患者應接受24小時動態血壓檢測

儘管非所有病患在高血壓導管治療都能完全停用降血壓藥物，但部分病患可減少藥物數量降低潛在藥物副作用等問題。醫師提醒，患者術後一週應避免提重物；冬日寒冷，也應留意血壓波動過大，必要時應接受24小時動態血壓監測，找出血壓難控的原因。(編輯梁惠明)

他高血壓頻發心律不整 導管治療平均血壓降30mmHg。(影音來源：健康醫療網提供）

(中時新聞網)