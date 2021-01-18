北部醫院爆4醫護群聚感染，部分人將矛頭指向染疫醫師未落實防護規定。一名婦產科女醫昨在臉書分享，之前曾替一名還在隔離檢疫期的產婦緊急接生，從接到通知到接生，所有設備和人員安排都要在幾分鐘內搞定，結果接生完收到產婦確診新冠肺炎通知，令她當下腦袋一片空白，之後她與一名護理師相繼出現發燒等症狀，心情備受煎熬，感嘆醫院遠比外界想像的危險。

這名婦產科女醫師昨（17）日於臉書發文，指某天早上接到急診科主治醫師來電，指檢疫所通知一名入境來台的產婦疑似破水，但隔離未滿14天，不知如何處置。由於產房沒有負壓隔離房，幾經思考過後，她決定將所有生產用品送到急診的負壓隔離室，同時為避免有臨時開刀需求，她也安排了一間可關掉空調的手術室。

女醫師說。產婦一到院就從救護車直入負壓隔離室，先替她掃了超音波、頭位及寶寶體重，急診主治醫師則一邊做新冠肺炎採檢。隨後決定把產婦送去胸腔科隔離病房生產，一群人又推著生產相關儀器從醫院外側通道繞去隔離病房的電梯。

到了胸腔科負壓隔離房，胸腔科的學姊一看她們身上的隔離衣，直言「這樣不夠」，便要她們去換兔寶寶隔離衣服，並語重心長地說「妳們裝備要穿好，不然萬一她新冠肺炎陽性，你們人生就黑白了。」

兩人著好裝備後，進入病房才發現產婦子宮頸已開到6公分，正準備生產器械時，羊水破了，她趕緊請主治醫師進病房，但在拆包時，卻發現手邊少了許多用具，包括手術燈、沒有局部麻醉劑及子宮收縮藥等，由於手機不能帶進負壓隔離病房，只能靠著房內對講機請外頭的胸腔科護理師幫忙，但隔科如隔山，對方並不知道她們要什麼，在十分克難的情況下完成接生。

女醫師表示，結束一切後，胸腔科專師學姐教她們正確脫隔離衣，然後提醒她們立刻洗澡比較安全，但就在她開車準備去接小孩的路上，接到主治醫師來電「產婦新冠肺炎採檢陽性」，並要她聯繫產房護理師立刻回醫院，當下腦袋一片空白「我該怎麼辦？所以我要被隔離了嗎？我們隔離衣有穿好吧？我身上的東西要丟掉嗎？」

女醫師說，回到醫院，感控室表示大家皆有穿全套的隔離衣，「應該是安全的。」 因此可以回家，也可正常上下班，但即使感控室說可以回家，女醫師想到家裡還有兩名幼兒，仍陷入天人交戰，直到和同為醫師的先生通了電話，先生說只要防護衣有穿好，感控室也說可以回家，那就回來吧，畢竟孩子要有人照顧。

但隔日一早到醫院時，便聽到產房護理師昨晚出現發燒症狀，大家再度陷入焦慮，不過還好採檢後是陰性。

更沒料到的是10天後換女醫師也發燒，她說，一早起來便覺得身體熱熱的，到醫院量測體溫才知確認發燒至38.4度，急診科主任要她前往急診外帳篷區採檢，隨後返家居家隔離。返家後，仍是不斷地發燒，直至手機再次響起「我是急診住院醫師，你的報告出來了，是陰性。」

女醫師有感而發表示，只能說只有臨床人才會挺臨床人，站在一線人員背後的人都是站著說話不腰疼，但就是因為身邊有很多情義相挺的一線臨床人員互相支持打氣，「我們才走得下去。」隨後，她也呼籲大家戴好口罩，注意自己健康，輕症就不要跑急診了，「醫院遠比你們想像的危險得多。」

(中時新聞網)