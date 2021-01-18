議員王鴻薇痛批民進黨雙標。（本報資料照片）

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，民進黨發言人顏若芳批評，國民黨明顯介入動員，造成政治對立非台灣之福。對此，國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇昨(17日)在臉書反擊，民進黨是不折不扣雙標黨，「不過師承民進黨罷了」。貼文曝光後，引發近7千名網友按讚，留言表示「標準的雙標黨」。

王浩宇罷免案過關後，顏若芳表示，民進黨尊重民眾行使罷免權及結果，但在這次地方層級的民意代表罷免案中，國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部皆明顯介入動員，造成政治對立，此非台灣之福，也非多數人民所樂見，民進黨對此遺憾。

此話一出後，王鴻薇痛批，民進黨是不折不扣雙標黨，王浩宇被成功罷免，民進黨不思民意風向，竟然又怪罪國民黨，「國民黨動員又怎樣，不就是跟民進黨學的嗎？罷王還没有像民進黨動員國家機器、連高鐵都開加班車、國營事業發加班費鼓勵員工參加罷韓投票。」

王鴻薇更舉罷韓事件為例，質疑民進黨高雄黨部及立委在口罩最缺乏的時候，竟然可以發給罷韓連署者口罩、發上百萬簡訊宣傳罷韓，這不是動員什麼叫做動員？最後，她砲轟民進黨「還有臉說別人，自己才是始作俑者，自食惡果。」

不少網友認同王鴻薇說法，留言提到「謝謝萊豬黨講了一個雙標的笑話」、「不把萊豬黨罷光人民才遺憾咧」、「雙標黨又來搞笑了，高雄搞who care罷韓，搞了一年造成仇恨對立」。

(中時新聞網)