民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案16日通過，除了2月6日即將登場的高雄市議員黃捷罷免案，外界也關注下一個罷免目標，目前「割萊委」呼聲高。對此，台北市議員羅智強表示，今（18）日將前進台中大甲，告訴基進黨立委陳柏惟，「倒宇天光」之後就是「3Q掰掰」，且已有台中在地里長正式響應割萊委行動，要發動罷免萊豬立委陳柏惟。

國民黨「反萊豬」與「公投綁大選」兩項公投第二階段連署，目前全國已累積超過13萬份連署，目標在農曆年前衝破50萬門檻，羅智強為到全台宣傳兩項公投連署，展開騎鐵馬南北縱走。今他在臉書高喊，「3Q掰掰，罷免陳柏惟，台中人站出來了」。

羅智強宣布兩個好消息，第一個是全台灣最瞎挺萊豬的議員王浩宇，因為背叛了中壢人的食安付託，被罷免下架，這是反萊豬的第一場勝仗。第二個好消息則是，發動的割萊委行動，除了自己已認領罷免民進黨台北市立委吳思瑤外，現在也有台中在地的鄭伯其里長正式響應割萊委行動，要發動罷免陳柏惟，而台中市議員羅廷瑋也允諾全力支援鄭里長。

台中里長鄭伯其、台中市議員羅廷瑋響應罷免陳柏惟行動。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強形容，陳柏惟是台中版的王浩宇，兩人為瞎挺萊豬的所言所行有87%相似，可以說是2.0版的王浩宇。王浩宇背叛桃園人民的食安付託被下架了，陳柏惟也該為他背叛台中人民食安、瞎挺萊豬，付起政治責任，「北思瑤，中柏惟」，割萊委行動已有二位萊豬立委準備面對人民的罷免檢驗，羅智強呼籲也期待有更多民間的力量投入割萊委行動，讓「公投反萊豬」和「罷免割萊委」如車之雙軌並行啟動，一定要把萊豬趕出台灣！

對於各界批評，陳柏惟昨日深夜在臉書寫下，「本留言串開放連2021跟2020都看不懂的羞辱我，我概括承受，我會繼續在衛環委員會努力」，並嗆聲「朱學恒已空中報名，我會憐憫他」。

此外，先前羅智強宣布，2月1日將啟動罷免吳思瑤連署，隨著王浩宇罷免案通過後，不少網友湧入吳思瑤臉書，留言號召，2月1日啟動罷萊委，「士林、北投、天母人準備罷萊委！我們就是要罷免吳思瑤」「一定推動罷免台北市第一選區（天母、北投）立委吳思瑤運動」「快喔，2/1就啟動了，你多多洗白，擺脫萊委不容易」，另也許多支持者替她加油打氣。

3Q掰掰 罷免陳柏惟，台中人站出來了 今早10點，我會前進台中大甲 告訴陳柏惟 「倒宇天光」之後 就是「3Q掰掰」 騎單車為反萊豬連署縱走的同時 得到了二個好消息 第一個當然是 全台灣最瞎挺萊豬的議員王浩宇 因為背叛了中壢人的食安付託... 由羅智強發佈於 2021年1月17日 星期日

(中時新聞網)