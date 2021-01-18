傳奇(4994)去年12月稅前淨利0.57億元，每股稅前盈餘0.52元，累計2020年全年稅前淨利5.52億元，年減11％，主要由於2019年《風之國度》正處於遊戲上市高峰期，帶動當年度獲利創高，每股稅前盈餘4.99元。

傳奇2020年除了第2季無遊戲上市外，其餘3季表現穩定，每季每股稅前盈餘都維持1元以上，總計全年營收32.46億元，營業利益5.59億元，稅前淨利5.52億元，都僅次於2019年，為歷年次高，每股稅前盈餘4.99元。

傳奇首款自研女性向遊戲《如果重來》於11月上旬正式推出，目前穩定營運中。今年1月28日至1月31日在南港展覽館舉行2021台北國際電玩展，傳奇將展出全新研發手遊《精靈樂章》，現場將打造巨大的神秘果凍兔酒館造型，並提供搶先試玩活動，期待玩家共襄盛舉。

展望未來，傳奇有多款遊戲同步研發中，預計於今年第1季推出全新自製研發手遊新作《精靈樂章》。

(時報資訊)