台股上周五（15日）全體上市公司總市值為47兆5,400.56億元，較前周五（8日）總市值增加4,214.63億元，周增幅為0.89％。群益證券本周看好六大題材類股，包含：台積電概念股、電動車股、鴻海MIH股、5G手機股、WiFi 6股、電子零組件漲價題材股等，看本周台股指數區間為15,500～16,000點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1. 全球貨幣極度寬鬆，而且暫時看不到貨幣政策轉向的條件，沒有一個政府敢拉升利率，股市雖然處在高檔，仍然是易漲難跌。

2. 台積電今年資本支出將提升至280億美元，比外界預估高出50％，這表明公司對未來5G和HPC晶片的需求非常有信心，而5G智慧機的市場占比會在2021年從18％增加至超過35％。

3. 拜登推出1.9兆經濟刺激方案，可望抵銷勞動市場疲弱的利空，其中把紓困支票提高到每人2,000美元，每周400美元額外失業補助金延至9月底等，另一輪刺激法案將於2月公布。

(工商 )