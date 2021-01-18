【愛傳媒特約記者吳思賢報導】新北市板橋區原有三溪一圳，如今已隨著都市發展而逐漸消失，目前只剩淪為湳仔溝的原湳仔溪還看得到，至於公館溪、港仔溪早已看不見，尤其是港仔溪，即使老板橋人也幾乎已經完全沒印象了。

很多人都知道板橋有「江子翠捷運站」，卻未必知道「江子翠」原來是「港仔嘴」，也就是「港仔溪」流入新店溪之處。原本港仔嘴的範圍，大致包括了現在的港嘴里、振興里、振義里及光復里，可見佔地頗大。

原本的港仔溪可容船運，因為水利之便，在清朝聚集了不少人口，此溪一直到日治初期還在，根據日本總督府百年前的空拍照檔案，還可以看到港仔溪從大約從今天四維公園的位置，向東流到光復大橋而進入新店溪，橫跨大半個板橋區。

可惜就在短短一百年內，港仔溪很快就變成港仔溝，然後又在地表上完全消失，只剩下深藏在地下的殘存溪道。

目前文獻大多數只提及港仔嘴，卻很少提到港仔溪或是港仔溝。提及港仔嘴的文獻只說：本地東臨新店溪，為港仔溝入溪之口，昔日形成一個小河港，清治後期至日治初期為「港仔嘴庄」，隸屬於擺接堡。因原為平埔族群原住民凱達格蘭族武朥灣社的聚居地之一，故當時有舊社、新社兩個主要聚落。其北鄰為江仔翠庄，西側為下深坵庄，東及東南與加蚋仔庄以新店溪為界。1920年（大正四年）港仔嘴庄改制為「港子嘴」大字，隸屬於臺北州海山郡板橋街。戰後劃為港嘴里，後因光復橋的地利之便，興建了大量高層集合住宅，吸引了大量外來人口移入。

(中時新聞網)