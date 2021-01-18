【愛傳媒李利國專欄】在山中巧遇茶花，見其花色爛熳而不妖豔，自然想起明代歸有光的《山茶》詩：「雖具富貴姿，而非妖冶容。歲寒無後凋，亦自當春風。」

歸有光可謂為明代文壇宗主，清初大儒黃宗羲就譽之為「明文第一」，但他科舉考試與仕途卻極其不順；雖然20歲就以第一名考上秀才，之後則用了15年考上舉人，又再花了24年到60歲才考上進士，做了浙江長興縣令。

歸有光的一生坎坷，八歲喪母、二十八歲喪妻、中年又先後夭折了三個子女並再度喪妻，但他還是積極地著書立作。

細讀《山茶》詩，會發現歸有光是藉山茶花這一意象來托物言志寄情，他用松柏襯托山茶花堅貞的品質，又用梅花傲雪凌霜的高潔氣質特徵對照山茶花的類似特徵，將之喻為花中的伯夷叔齊（梅君特素潔，乃與夷叔同），也寄寓著他對崇高品格的景仰、讚賞與有心效法之情。

歸有光生平略可得以安慰的是，兩位妻子都是對她一往情深而且品位高雅的賢內助，在他科考屢次名落孫山後回到家中，妻子絕無抱怨之詞，反而是用浪漫情懷般的語言勸慰他。

從歸有光在《世美堂後記》中的對話可見其妻子之賢慧：「時芍藥花盛開，吾妻具酒相問勞。余謂：『得無有所恨耶？』吾妻曰：『方共採藥鹿門，何恨也？』」（歸有光的妻子說沒考中又有何關係，反而正好可以去上山採藥，過田園隱居的詩意生活。）

我喜見山茶花，更藉之重溫歸有光的生平事蹟，豈不也是「醉翁之意不在酒」！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)