【愛傳媒陳玲玲專欄】法國前總統戴高樂曾說過：「叫任何人來治理擁有365種乳酪的國家，都算強人所難。」足以說明法國人對於乳酪的依賴與癡狂。

據美食家陸文夫考證，中國豆腐的傳统吃法有上千種，從普通百姓的餐桌到國賓筵席上都有豆腐菜餚。

北京人愛吃的豆腐乳，南京人愛吃的炸豆腐乾，四川人愛吃的麻婆豆腐，廣東人愛吃的紅燒豆腐，大家都愛的香椿豆腐。

今天吃葡萄牙菜，才知道葡人吃馬介休至少有五百年歷史，馬介休（鱈魚乾）的作法據說超過三百六十五種！

365種乳酪的國家、上千種吃法的豆腐365種作法的馬介休，這就叫文化！飲食在文化裡扮演非常重要的角色！

看過電影「里斯本夜車」，葡萄牙一直是我很想去的國家，雖然現在去不了，吃吃葡萄牙菜總可以！在香港、澳門吃過葡萄牙菜，在台灣是第一次吃！

葡萄牙味到底是什麼？是傳統的葡菜根植於農、漁村，是以橄欖油為烹調基底的鄉土菜，菜色樸實耐吃，擺盤並不華麗，講究用料足、分量夠。

另外，葡萄牙人很愛吃米飯，最著名的米食為葡式燉飯，口感和質地與義大利燉飯或西班牙鍋飯皆不同，以海鮮燉飯為例，有點像是味道稍重、湯汁較稠、米粒也較硬的台式海產粥。

東區這家Tuga由葡籍主廚坐鎮，老闆同時也是知名建築師，2010年上海世博會葡萄牙展館就是他設計的。是道地的葡萄牙菜餐廳，同時還有豐富的葡萄酒收藏，進口食材和葡萄牙民俗小物販售，非常「葡萄牙」！

走進去，眼睛馬上會被這些色彩繽紛、玩趣十足的畫作給吸引，顏色不會輸給西班牙導演阿莫多瓦電影的片頭，葡萄牙的意象、Fado（葡萄牙傳統音樂法朵）橄欖油和沙丁魚、藝術創作、台灣最多的葡萄牙紅白酒選擇，令人印象深刻！

喜歡餐廳裡面也掛有許多色彩豐富且有趣的壁畫。

餐廳的主廚以及店經理，都是土生土長的正牌葡萄牙人老闆也是葡萄牙人！這裡每一道菜都沒有為迎合台灣人的口味而調整，「You eat here like we eat home」

白酒蒜蓉蛤蜊，這也是歐洲人喜歡的一道美食，TUGA的食材夠新鮮，吃得出蛤蜊的鮮味，蛤蜊恰到好處的烹調，咬下去後除了鮮味外，配上那個蒜蓉味的湯汁，吃起來更為過癮。

焗烤奶油馬介休，這一道非常的厲害，來的時候想說貌似普通的焗烤，但是一用湯匙挖開，那個魚的鮮味馬上就撲鼻而來，這魚吃起來很新鮮而且很嫩，和馬鈴薯整一起焗烤，風味獨特！

葡式海鮮燉飯，歐洲最知名的就是海鮮燉飯了，但是要做出一個好吃的海鮮燉飯往往不簡單，TUGA的燉飯是用長米，還有一些特有的香料、番茄等等，這一鍋料滿滿，有干貝、蝦子、魚肉、九孔、蛤蠣、螃蟹和蔬菜等。

非常豐富又有飽足感，還可以喝得到熱騰騰的湯，正對台灣人的胃呀！米粒軟硬適中，湯的味道很溫和，會忍不住一碗接一碗！

和義式料理那種收汁較乾，米粒微硬的risotto或是西班牙式大鍋飯，吃得到鍋巴的不一樣！

葡式炸馬介休球，這種「馬介休」算是整個北大西洋的特產，他其實就是醃鱈魚，葡萄牙人特別愛吃，可以說是國菜之一！馬介休來字葡萄牙文Bacalhau，是鱈魚經鹽醃製而成，是葡式料理中常見的食材！

但不要覺得馬介休口味重喔，跟鹹魚味道完全不同，薯泥中摻的是魚肉，炸得金黃，外香酥、內軟綿，還嘗得出一絲絲的馬介休，味道意外清爽，裡面有些許蔬菜點綴，外皮薄又酥脆，非常好吃！

馬鈴薯蛋炒鱈魚，正式將我們帶領進入葡萄牙人家餐桌。鱈魚是葡萄牙的國菜，任何葡萄牙餐廳都能點到鱈魚，於是葡萄牙有「365種吃鱈魚的方法」，每天都能變出鱈魚魔幻戲法。

切成絲的馬鈴薯與剁成斯的鱈魚混合炒蛋，以鱈魚本身的鹹味調和蛋香，馬鈴薯絲的纖維嚼勁與鱈魚鬆軟的口感，撒上黑橄欖碎，成為餐桌上我們最愛的一道之一，看起來非常簡單的菜式其實是葡萄牙名菜，是葡萄牙菜的入門家常菜。

葡式烤章魚，經典的組合：橄欖油、大蒜、洋蔥再度出現，這三樣是最重要的佐料，誠懇平實地成就每一道葡萄牙菜，尤其是使用品質極好的橄欖油，吃起來相當清爽。

香辣烤雞配薯條，葡式烤雞是我對葡萄牙菜的第一次接觸：倫敦的連鎖葡式烤雞餐廳。烤雞或許常見，但葡萄牙烤雞絕不能忘記搭配Piri-Piri沾醬！

葡式燉牛肚佐白豆，是一道家常味十足的葡式料理，說是家常味全是臆測，直接由爐灶上桌不假擺盤修飾，粗切的蔬菜和所有原料丟下燉煮，簡單卻美味！

這道菜屬葡萄牙的北方菜，搭配的是白飯，葡萄牙的主食也包含米飯！

章魚沙拉，肉質富有彈性與嚼勁，搭配上偏酸的檸檬油醋醬汁、洋蔥絲以及芫荽，整體的風味非常地清新且開胃！

手工麵包佐罐頭沙丁魚，遠從葡萄牙直接運送過來的沙丁魚罐頭，魚肉紮實且擁有濃郁的風味，搭配上TUGA自製的手工麵包，整體的風味均衡互補，每天都會由主廚親手製作手工麵包，完全不假手他人非常地用心。

葡式燜牛肚，以來自葡萄牙的罐頭白豆為湯汁的主體風味，搭配上適量的番茄與蔬菜，整體的口味帶有一些些的微酸，不過比較濃郁的豆泥風味，可能會是需要適應的地方，畢竟這種罐頭白豆通常都會有一種味道，而這個味道則是在台灣比較少會品嚐到的風味。

牛肚燉煮至軟嫩，但依舊帶有些微的嚼勁，而入味的程度，是非常足夠的！

葡式鮮魚濃湯，用了三種漁產：鱸魚、鮪魚、劍旗魚；碎魚肉散在湯裡，懶得挑刺的我滿足於每一口湯都能喝得進鮮美的魚肉，帶著橄欖油香氣的濃醇香！

燉豬肉左紅豆，是葡萄牙人喜歡煮來宴客的傳統湯料理，料多好滿足。食材有嫩豬肉、紅豆、高麗菜，再加入香料燉煮，湯很香，肉也很嫩。

葡式香煎雞肝，這個雞肝我覺得超好吃的，新鮮雞肝吃起來沒有腥味，鮮嫩甜美，醬汁也很下飯，亦可搭配麵包，濃郁的鮮味好吃的讓人一口接一口，完全不覺得膩！

馬介休蛋炒馬鈴薯絲，鱈魚的鹹香味在這道菜比較明顯，但我對他的感覺反而沒有像魚球那樣驚艷，這道的口味就稍微家常了一點！

葡式章魚燉飯，大塊的章魚，經處理後的口感很軟，不會難咬，混合番茄湯底和大量蔬菜，既有海鮮的鮮味又滿清爽的，是頗有特色的一道葡國料理！

莫洛托夫葡式蛋白霜布丁

若你到義大利餐廳必點提拉米蘇，法國餐廳自然會想吃閃電泡芙，來葡萄牙餐廳必點：莫洛托夫葡式蛋白霜布丁。棉花糖般入口即融為泡沫的布丁再淋上香甜的焦糖，質地很特別！

紅酒燉梨佐手工冰淇淋，美麗的擺盤，紅酒燉洋梨製作費工，是經典的甜點，無論色澤，香氣和口感都很好，搭配的手工冰淇淋，輕爽不甜膩，奶香舒服的在口中消散，搭配著甜甜的洋梨，散發紅酒香醇餘韻。

橙汁蛋捲，柳橙的外皮，配上蛋捲一起吃非常的清香。這一道也不會太甜。非常香美！

下次有機會去葡萄牙一定去有「法朵」表演的餐廳，一邊吃飯一邊聽歌，是雙重享受！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)