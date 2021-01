【愛傳媒陳玲玲專欄】法國前總統戴高樂曾說過:「叫任何人來治理擁有365種乳酪的國家,都算強人所難。」足以說明法國人對於乳酪的依賴與癡狂。

據美食家陸文夫考證,中國豆腐的傳统吃法有上千種,從普通百姓的餐桌到國賓筵席上都有豆腐菜餚。

北京人愛吃的豆腐乳,南京人愛吃的炸豆腐乾,四川人愛吃的麻婆豆腐,廣東人愛吃的紅燒豆腐,大家都愛的香椿豆腐。

今天吃葡萄牙菜,才知道葡人吃馬介休至少有五百年歷史,馬介休(鱈魚乾)的作法據說超過三百六十五種!

365種乳酪的國家、上千種吃法的豆腐365種作法的馬介休,這就叫文化!飲食在文化裡扮演非常重要的角色!

看過電影「里斯本夜車」,葡萄牙一直是我很想去的國家,雖然現在去不了,吃吃葡萄牙菜總可以!在香港、澳門吃過葡萄牙菜,在台灣是第一次吃!

葡萄牙味到底是什麼?是傳統的葡菜根植於農、漁村,是以橄欖油為烹調基底的鄉土菜,菜色樸實耐吃,擺盤並不華麗,講究用料足、分量夠。

另外,葡萄牙人很愛吃米飯,最著名的米食為葡式燉飯,口感和質地與義大利燉飯或西班牙鍋飯皆不同,以海鮮燉飯為例,有點像是味道稍重、湯汁較稠、米粒也較硬的台式海產粥。

東區這家Tuga由葡籍主廚坐鎮,老闆同時也是知名建築師,2010年上海世博會葡萄牙展館就是他設計的。是道地的葡萄牙菜餐廳,同時還有豐富的葡萄酒收藏,進口食材和葡萄牙民俗小物販售,非常「葡萄牙」!

走進去,眼睛馬上會被這些色彩繽紛、玩趣十足的畫作給吸引,顏色不會輸給西班牙導演阿莫多瓦電影的片頭,葡萄牙的意象、Fado(葡萄牙傳統音樂法朵)橄欖油和沙丁魚、藝術創作、台灣最多的葡萄牙紅白酒選擇,令人印象深刻!

喜歡餐廳裡面也掛有許多色彩豐富且有趣的壁畫。

餐廳的主廚以及店經理,都是土生土長的正牌葡萄牙人老闆也是葡萄牙人!這裡每一道菜都沒有為迎合台灣人的口味而調整,「You eat here like we eat home」

白酒蒜蓉蛤蜊,這也是歐洲人喜歡的一道美食,TUGA的食材夠新鮮,吃得出蛤蜊的鮮味,蛤蜊恰到好處的烹調,咬下去後除了鮮味外,配上那個蒜蓉味的湯汁,吃起來更為過癮。

焗烤奶油馬介休,這一道非常的厲害,來的時候想說貌似普通的焗烤,但是一用湯匙挖開,那個魚的鮮味馬上就撲鼻而來,這魚吃起來很新鮮而且很嫩,和馬鈴薯整一起焗烤,風味獨特!

葡式海鮮燉飯,歐洲最知名的就是海鮮燉飯了,但是要做出一個好吃的海鮮燉飯往往不簡單,TUGA的燉飯是用長米,還有一些特有的香料、番茄等等,這一鍋料滿滿,有干貝、蝦子、魚肉、九孔、蛤蠣、螃蟹和蔬菜等。

非常豐富又有飽足感,還可以喝得到熱騰騰的湯,正對台灣人的胃呀!米粒軟硬適中,湯的味道很溫和,會忍不住一碗接一碗!

和義式料理那種收汁較乾,米粒微硬的risotto或是西班牙式大鍋飯,吃得到鍋巴的不一樣!

葡式炸馬介休球,這種「馬介休」算是整個北大西洋的特產,他其實就是醃鱈魚,葡萄牙人特別愛吃,可以說是國菜之一!馬介休來字葡萄牙文Bacalhau,是鱈魚經鹽醃製而成,是葡式料理中常見的食材!

但不要覺得馬介休口味重喔,跟鹹魚味道完全不同,薯泥中摻的是魚肉,炸得金黃,外香酥、內軟綿,還嘗得出一絲絲的馬介休,味道意外清爽,裡面有些許蔬菜點綴,外皮薄又酥脆,非常好吃!

馬鈴薯蛋炒鱈魚,正式將我們帶領進入葡萄牙人家餐桌。鱈魚是葡萄牙的國菜,任何葡萄牙餐廳都能點到鱈魚,於是葡萄牙有「365種吃鱈魚的方法」,每天都能變出鱈魚魔幻戲法。

切成絲的馬鈴薯與剁成斯的鱈魚混合炒蛋,以鱈魚本身的鹹味調和蛋香,馬鈴薯絲的纖維嚼勁與鱈魚鬆軟的口感,撒上黑橄欖碎,成為餐桌上我們最愛的一道之一,看起來非常簡單的菜式其實是葡萄牙名菜,是葡萄牙菜的入門家常菜。

葡式烤章魚,經典的組合:橄欖油、大蒜、洋蔥再度出現,這三樣是最重要的佐料,誠懇平實地成就每一道葡萄牙菜,尤其是使用品質極好的橄欖油,吃起來相當清爽。

香辣烤雞配薯條,葡式烤雞是我對葡萄牙菜的第一次接觸:倫敦的連鎖葡式烤雞餐廳。烤雞或許常見,但葡萄牙烤雞絕不能忘記搭配Piri-Piri沾醬!

葡式燉牛肚佐白豆,是一道家常味十足的葡式料理,說是家常味全是臆測,直接由爐灶上桌不假擺盤修飾,粗切的蔬菜和所有原料丟下燉煮,簡單卻美味!

這道菜屬葡萄牙的北方菜,搭配的是白飯,葡萄牙的主食也包含米飯!

章魚沙拉,肉質富有彈性與嚼勁,搭配上偏酸的檸檬油醋醬汁、洋蔥絲以及芫荽,整體的風味非常地清新且開胃!

手工麵包佐罐頭沙丁魚,遠從葡萄牙直接運送過來的沙丁魚罐頭,魚肉紮實且擁有濃郁的風味,搭配上TUGA自製的手工麵包,整體的風味均衡互補,每天都會由主廚親手製作手工麵包,完全不假手他人非常地用心。

葡式燜牛肚,以來自葡萄牙的罐頭白豆為湯汁的主體風味,搭配上適量的番茄與蔬菜,整體的口味帶有一些些的微酸,不過比較濃郁的豆泥風味,可能會是需要適應的地方,畢竟這種罐頭白豆通常都會有一種味道,而這個味道則是在台灣比較少會品嚐到的風味。

牛肚燉煮至軟嫩,但依舊帶有些微的嚼勁,而入味的程度,是非常足夠的!

葡式鮮魚濃湯,用了三種漁產:鱸魚、鮪魚、劍旗魚;碎魚肉散在湯裡,懶得挑刺的我滿足於每一口湯都能喝得進鮮美的魚肉,帶著橄欖油香氣的濃醇香!

燉豬肉左紅豆,是葡萄牙人喜歡煮來宴客的傳統湯料理,料多好滿足。食材有嫩豬肉、紅豆、高麗菜,再加入香料燉煮,湯很香,肉也很嫩。

葡式香煎雞肝,這個雞肝我覺得超好吃的,新鮮雞肝吃起來沒有腥味,鮮嫩甜美,醬汁也很下飯,亦可搭配麵包,濃郁的鮮味好吃的讓人一口接一口,完全不覺得膩!

馬介休蛋炒馬鈴薯絲,鱈魚的鹹香味在這道菜比較明顯,但我對他的感覺反而沒有像魚球那樣驚艷,這道的口味就稍微家常了一點!

葡式章魚燉飯,大塊的章魚,經處理後的口感很軟,不會難咬,混合番茄湯底和大量蔬菜,既有海鮮的鮮味又滿清爽的,是頗有特色的一道葡國料理!

莫洛托夫葡式蛋白霜布丁

若你到義大利餐廳必點提拉米蘇,法國餐廳自然會想吃閃電泡芙,來葡萄牙餐廳必點:莫洛托夫葡式蛋白霜布丁。棉花糖般入口即融為泡沫的布丁再淋上香甜的焦糖,質地很特別!

紅酒燉梨佐手工冰淇淋,美麗的擺盤,紅酒燉洋梨製作費工,是經典的甜點,無論色澤,香氣和口感都很好,搭配的手工冰淇淋,輕爽不甜膩,奶香舒服的在口中消散,搭配著甜甜的洋梨,散發紅酒香醇餘韻。

橙汁蛋捲,柳橙的外皮,配上蛋捲一起吃非常的清香。這一道也不會太甜。非常香美!

下次有機會去葡萄牙一定去有「法朵」表演的餐廳,一邊吃飯一邊聽歌,是雙重享受!

作者為資深廣告人

照片來源:作者提供。

●更多文章見作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)