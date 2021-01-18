【愛傳媒葉毓蘭專欄】終於倒宇成功了。下午四點多，看到罷王總部開記者會說努力不夠，投票率差一成，我的心情掉到谷底。

但是知道這是現實，因為媒體對於罷王的報導不多，而且罷王的門檻非常高，雖然王浩宇以一萬六千多票就當選桃園市議員，要罷免他，需要將近八萬二千張票，難度和罷免立委一樣！

這個星期在我的粉專作了兩張罷王別譏的梗圖，細數王浩宇在任內的荒唐言行，也配合黨團去參加選前的罷王團結之夜。

我的FB好友們也都在關心倒宇是否成功。但是1月16日我很自我節制，生怕不小心違反選罷法，不敢對倒宇投票表示任何意見，此時看到桃園中壢選民以超過84000票，給所有民選官員上了重要的一課，未來所有民代、民選首長，不要輕忽人民的力量、不要漠視人民的聲音。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)