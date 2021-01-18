【愛傳媒王鳳奎專欄】在那個大學錄取率不到30%的年代，能夠考上大學就是榮譽，很多社區只要有孩子上大學就會放鞭炮慶祝，但是對窮苦人家的父母而言，孩子考上私立大學即使高興，經濟負擔也更重。我們家要不是小時候父親管教得緊，打罵得勤，在違章建築區那種惡劣的生活環境，根本無法安心讀書，而我自己也很清楚，天生不是讀書的料。

大學聯考放榜後，我沒有任何的喜悅，知道考上私立的東海大學對父親來說，一則以喜，一則以憂，所以極力勸我去讀不用學費又有津貼的中正理工學院，日後還可以拿公家的獎學金出國留學。

或許我天生反骨愛自由，選擇增加父母負擔的東海大學就讀。回頭來看，慶幸當年父親的支持，因為我剛直的個性與父親太像了，都不適合軍旅生涯，反而大學四年的自由自在生活，能夠盡情揮灑本性與才能，至今仍對東海大學充滿感激之情。

我因就讀私立大學對父母還是懷有歉意，又因傳承父母勤奮工作的精神，一進大學就急著找打工機會，以為打工可以減輕父母的負擔。而東海創校以來有一個優良的傳統，每一位大一學生都要義務清掃校園一年，稱為「勞作制度」。我大一除要義務勞作外，還到勞作室申請工讀，被分配的工作大都是清掃久未清掃的廁所，記得那時工讀費是1小時31元，現在學生工讀費則是1小時158元；我大二因勞作成績優異就申請為監管大一「小工」的「工頭」，現在稱為「小組長」；大三因擔任工頭表現傑出，被勞作室長官指派為管理工頭的「總工頭」，現在稱為區隊長；畢業時還收到一張勞作室頒發的獎狀。

除了在學校工讀外，大一下在台中北屯區找到一個家教，由於離學校有段距離，必須搭兩班公車，再走一段路才能到家教的地方，所以下午四點就要出發，一趟路程大概2個鐘頭。還記得第一次家教的場景，那是一個家庭即工廠的透天厝，門口停著一輛黑色賓士轎車，學生母親引導我進去學生的房間，一個非常寡言內向的國一生。我還沒有開始教他數學，便好為人師地對他說了一番人生大道理，為什麼他父母要這麼辛苦工作賺錢，還請我當他的家教，把我的父母投射成他的父母，把我父母對我的期待投射在他身上，沒想到我這番話竟讓他的眼淚撲簌簌掉下來。沒想到我還蠻會說教的，蠻適合當老師，或許埋下日後以老師為業的種子。

因為家教路途遙遠，大一下結束就辭去家教工作。大一暑假因為全班要留在學校暑修物理，我就趁機向父親要求買了一輛二手機車，方便暑假到彰化打工賺錢，那是一份推銷國中模擬考卷的工作，我每天清晨5點半就要從東海宿舍騎機車到彰化各鄉鎮的國中，趁著早上7點半開始上課前，挨家挨戶到學校的老師辦公室，向國三班的老師推銷模擬考卷。其實賣模擬考卷是一個非常競爭的行業，各家出版社出的模擬考卷會透過各式管道賣給老師，甚至地方勢力都會介入，當時早上推銷考卷的競爭對手還包含了角頭流氓。或許因為態度誠懇，加上是大學生，我的銷售成績非常好，引起競爭對手的眼紅，有好幾次被我推銷成功的老師好意提醒趕快離開學校，因為已有當地流氓要圍堵我。

有了機車當交通工具，打工變得方便多了，大二是我打工最忙碌的時期，我從事過各式各樣的工作，不過都是短期的工作：曾到台中沙鹿的批發市場去批衣服回來，再設計東海教堂的式樣印在衣服上在校園販賣；也曾到批發市場批小型的玻璃飾件，到當時逢甲大學大門前的星期五夜市擺地攤販賣；大二時班導師是剛從美國NASA回來的新老師，雖然沒有教過書，但對教學非常有熱忱，對學生又非常好，把每一位學生的背景都瞭解得很清楚，再一一約談學生。她知道我的家庭背景，又知道我很辛苦到處打工，想要減輕父母的負擔，所以在我們會面時，告訴我她會幫忙申請學校婦女會的獎學金，而且她非常有把握，這個獎學金會提供我到畢業，希望我不要再忙於打工，要好好專心讀書。我知道老師的好意，但卻沒有接受，因為個性不願接受任何人的「憐憫」，再者自認為成績不足以有資格領那份獎學金，領了會對自己及老師造成壓力。

後來回想這些打工的工作，對我而言不僅不辛苦，還增添大學生活的樂趣，也增長社會經驗與智慧，這可能也是許多朋友認為我是社會化比較深的大學教授的原因之一。

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

照片由作者提供，東海大學許多師生仍有義務勞作的精神

● 更多文章見作者臉書，經授權刊登

● 專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場

(中時新聞網)