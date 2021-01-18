長期投身公益的EMBA校友蔡陽明（中）榮任第11屆校友總會理事長。（陳世宗攝）

靜宜第16屆傑出校友黃文華（右四）勉勵學弟妹，要跨學科、文化及職責，成為「通才」；並兼具專業與跨領域技能，以通用的方法，處理複雜的人事物，進而貢獻全人類！（陳世宗攝）

靜宜特別頒發55外文系蔡瑛雲，57商學系孫豐林、57夜外文江玉華，及59中文系楊國娟等校友「畢業滿50年慶」獎項殊榮。（陳世宗攝）

靜宜大學「校友總會」也同步視訊會議，傳遞校友的想法及意見，增進彼此情誼！（陳世宗攝）

靜宜大學創校65年，培育超過9萬名校友，「校友總會」每年透過「全球校友日」，邀請全球校友與眷屬齊聚，重溫舊夢，今年不乏家族、夫妻、親子及手足等校友組合參與。會中也頒發第16屆傑出校友、畢業滿50年慶等獎項殊榮；並由長期投身公益的EMBA校友蔡陽明榮任第11屆校友總會理事長。

校長唐傳義透過「全球校友日」，感謝創辦靜宜大學的「主顧修女會」！他指出，該校積極推動「1=3，一份愛、三份力量」輔導計畫，也於校內首創試營運基地「主顧咖啡」，及規劃安心助學、準弱勢學生輔助、飛鷹生、圓夢及就業輔導等計畫；每年挹注金額超過3,000萬、嘉惠1,600多名學生。校方未來會持續擴大輔導策略，結合業界所需，以產官學三力，翻轉學生未來；也實踐主顧修女會「仁愛、慈悲、正義」的核心價值及使命！

目前在大陸工作的現任校友總會理事長費廣明也同步視訊會議，他說，因疫情影響，無法親自返回靜宜主持年會。感謝校友及師生近四年的支持，不僅強化學校與校友的互動，也攜手提供優質的服務；同時針對學生的需求，給予最適當的協助與支持！

會中特別頒發55外文系蔡瑛雲，57商學系孫豐林、57夜外文江玉華，及59中文系楊國娟等校友「畢業滿50年慶」獎項殊榮。靜宜第16屆傑出校友黃文華，77夜外文系畢業後任職於自行車公司，憑藉在校所學的英文及專業，協助公司開發全球國際客戶、建立完整外銷制度，提升國際競爭力。

黃文華以完整及專業的自行車產業資歷，1993年開設自行車相關貿易的「典順企業」、2003年成立碳纖維自行車零組件製造的「瑩信工業股份有限公司」；2009年創立「美尼亞公司」，引進國內外知名自行車品牌，提供專業服務、打造專屬騎乘，帶給消費者樂活、環保、健康的生活！

黃文華勉勵學弟妹，要跨學科、文化及職責，成為「通才」；並兼具專業與跨領域技能，以通用的方法，處理複雜的人事物，進而貢獻全人類！

97級EMBA畢業的新任校友總會理事長蔡陽明，長期支持校友相關活動及業務推展，熱心公益，廣受校友信任及愛戴！他投身公益，積極回饋母校及學弟妹獎助學金，也獲教育部長潘文忠親自頒發「扶助弱勢學生安心就學」企業捐資感謝狀。

蔡陽明曾任國際扶輪3461地區社長、秘書長暨地區助理總監，他為社會帶來正能量，將扶輪的愛傳遞社會各角落、讓世界感受台灣的良善與溫暖！他也擔任迎潤投資、鉅源投資公司董事長，及盟耕股份有限公司執行董事等要職。

蔡陽明說，很榮幸獲得校友肯定，當選校友總會理事長！未來將透過多元活動，结合海內外各地的校友，加深不同世代校友的情感交流，建立深厚的認同感；並強化校友總會的網頁及通訊平台，讓校友更瞭解母校發展近況。建置「校友企業平台」，也是未來重點工作，以強化在校生的就業輔導，及校友公司實習與徵才等連結。期許「校友總會」成為專業、多元，及貼近校友需求的服務團隊！

(中時 )