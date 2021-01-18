全球專業記憶體與儲存解決方案領導品牌SMART Modular世邁科技宣布推出企業級固態硬碟MDC7000 PCIe NVMe SSD，可滿足資料中心、高效能運算以及其他高效能、高容量企業伺服器應用所需。

MDC7000 SSD符合企業與資料中心固態硬碟外觀規格 （Enterprise and Data Center SSD Form Factor，EDSFF），而E1.S正是其中之一的標準外觀尺寸，專為高效能運算與儲存伺服器設計。世邁科技長期為資料中心與企業伺服器市場開發先進DRAM與快閃記憶體產品，如今更領先業界推出可量產的E1.S企業級SSD。

MDC7000 EDSFF E1.S SSD非常適合用於擷取、儲存或分析大量數據，也是世邁科技推出的第一款企業級SSD產品。E1.S規格搭配12V工作電壓高效能SSD，是專為伺服器儲存擴充所設計。E1.S垂直高度（31.5mm）恰巧符合1U伺服器限制，可提供更好的散熱效果及最大的整機容量（支援多達32 個EDSFF SSD）。MDC7000支援各種指令集，能符合資料中心與企業級伺服器所要求最嚴苛的安全性與可靠度。

世邁科技快閃記憶體Product Director Victor Tsai表示，EDSFF E1.S企業級SSD可解決許多現行SSD規格不足的部份，為資料中心與企業級伺服器應用在儲存容量、設計效益、功耗及散熱管理方面提出最佳解決方案。憑藉眾所皆知的產品耐用性及優越的技術支援，世邁科技對於早期導入EDSFF儲存方案的系統開發者而言，無疑是最理想的合作夥伴。

(工商 )