收樂福進入收購談判的大戲，據悉已終止落幕。上周媒體傳出法商家樂福與加拿大零售商Couche-Tard進行初步的收購談判，而在不到24小時內，法國政府強硬表態，不樂見該項收購案。據消息人士指出，上周五稍晚，Couche-Tard已經放棄了該162億歐元(合196億美元)的收購計畫。

據了解，法國財政部長勒梅爾(Le Maire)已經與Couche-Tard創辦人Bouchard進行了面對面的談話，並決定讓合併談判畫上休止符。

法國財長曾指出，糧食安全對法國具有戰略意義，不出售法國大型的零售商，答案非常明確，不贊成該項交易，是有禮貌的說不。

據了解，加拿大商Couche-Tard希望在就業和法國食物供應方面做出承諾，並讓合併後的企業在巴黎和多倫多同時上市，家樂福的老闆和Couche-Tard老闆同時擔任聯合執行長，來贏取法國政府信任。承諾也包括將全球戰略業務放在法國，讓法國人加入董事會。Couche-Tard也打算對家樂福注資30億歐元。

家樂福方面廣泛地接受這些協議。然而在消息曝光後的24小時內，法國財政部長在周三表示反對。據了解，此回絕在法國相關商業圈引起了抱怨，前投資銀行家、法國總統馬克宏(Macron)何以會拒絕外國投資？該拒絕也可能造成反商形象；但部分人士表示，新冠疫情危機，讓政府不得不重視策略性的國家利益。

消息人士指出，法國財政部長在未聽取相關交易條件之下，即提出反對意見，並表示，在2022年法國總統大選前，不應該再討論相關交易案。

加拿大總理Trudeau在稍早被問及該合併案時表示，一直協助加拿大企業在國際取得成功。加拿大一官員表示，可以理解法國不希望大型零售商落入外國人手中，但是也不該指責加拿大主要企業Couche-Tard會危害一國的糧食主權。

Couche-Tard主要在北美經營加油站的便利商店，董事長據了解上周親自飛往巴黎，對法國財政部長說明合併案計畫。該加拿大企業市值達330億美元，並在先前進行了66項收購。

一知情人士透露，Bouchard犯了一錯誤，在合併談判以及消息曝光之前，沒有先與法國政府進行溝通。

Bouchard擔任該企業執行長25年。該連鎖便利商店成功之處，在於顧客先把汽車加滿油，然後再去買報紙或零食的消費模式。而Bouchard先前曾指出，全球燃油車轉向電動車，這樣的商業模式將遭到破壞。Bouchard目前拒絕對該交易進程提出評論，但也曾表示，如果家樂福是販賣法國軍事武器，他可以理解，但家樂福是賣日常用品。

Couche-Tard的大股東之一表示，合併案有點讓人頭痛，在商業模式和地理範圍上，兩公司都很少有重疊，但是兩公司的業績紀錄都很好，合併肯定是有道理的。

Couche-Tard股價在周五收漲4.7%，家樂福下跌2.9%。

(時報資訊)