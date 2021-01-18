台灣15歲民眾以上民眾頭痛盛行率約7至9%，偏頭痛盛行率約9.1%；換句話說，將近每100個人就有9個會有頭痛困擾。北醫附醫神經內科蔡睿蘋表示，頭痛常引起憂慮包含：是否長出異常組織，導致顱內受到壓迫，也可能是腦部中風、缺氧、缺血或循環不良。但事實是大腦沒有痛覺神經，如果長出腦瘤不一定會痛，除非壓迫到血管、侵犯到腦膜、刺激到顱神經、腦壓上升等，就有可能引起頭痛，引起頭痛原因很多，因此一定要詳細檢查。

●偏頭痛容易反覆發作 最長維持可能72小時

蔡睿蘋接著解釋，頭痛大致上可分為3類，包含原發性、次發性、疼痛性顱神經病變，誘發原因各有不同，當中原發性頭痛屬於良性，唯一症狀就是痛，最常見的3個類型有偏頭痛、緊張（壓力）性頭痛、叢發性頭痛，常見疼痛分布在眼睛鼻梁中間、額頭、左半側或右半側、單純左眼窩或右眼窩等。

許多人覺得自己可能有偏頭痛，蔡睿蘋解釋，偏頭痛很容易反覆發作，容易發生中到重度頭痛，頻率經常或偶發，發作時間很可能在4小時至72小時，常會感覺到搏動性，簡單說疼痛感就像心跳一樣，會感覺到規律性的跳動感在一側疼痛，例如雙側、頭頂、枕後。有時會感覺到嘔心想吐，或畏光怕吵。

●偏頭痛三叉神經血管理論 神經末稍纖維活化痛覺傳遞到大腦

蔡睿蘋補充，偏頭痛發生原因，有1個三叉神經血管理論可解釋，因腦膜血管周邊的三叉神經末稍纖維，當被活化後，會導致神經性發炎，使得神經末稍進一步活化，把訊號傳到大腦中樞就會有疼痛感，因神經貼附在動靜脈周邊，因此痛感會隨著有跳動感覺；其他偏頭動原因，也有荷爾蒙變化、低血糖、睡太多等。

●偏頭痛可分前趨期、預兆期、頭痛期、緩解期

蔡睿蘋同時說明，偏頭痛的病程階段，前趨症狀可能維持數小時到數天，此時會容易情緒波動、食慾改變、多話、精力充沛，接著開始預兆期，不一定會出現，就算有也只有數分鐘，再來就是頭痛期，時間約在4小時至3天，最後就是緩解期，大概在頭痛後24小時，感覺會像大病初癒與虛弱不振。

蔡睿蘋特別說，有預兆的典型偏頭痛，大約僅佔25%，無預兆型偏頭痛約佔70%，然而即便有預兆，出現時間也不是太長，經常小於60分鐘，主要是視覺影像，例如閃光或水波狀亮光，極少數會有肢體麻痺狀況，最好在出現預兆時，或有一點頭痛時，就能用藥物先壓制病症，因在最嚴重時就比較難緩解。

●誘發偏頭痛原因很多 治療需要專科醫師協助

蔡睿蘋提醒，誘發偏頭痛原因很多，例如月經時荷爾蒙變化、早餐沒吃導致血糖低、太晚睡睡眠不足、睡太多睡眠時間太長、刺激的氣味或味道、強光、噪音、情緒波動等；蔡睿蘋也說，一般市售止痛藥都可以用來舒緩偏頭痛，也有相關特效藥，但都需要醫生經專業評估使用。

蔡睿蘋總結提到，大多數頭痛都屬於無原因的原發性頭痛，雖然不一定能治癒，但是搭配適合的生活方式與用藥習慣，就可以獲得良好控制，頭痛治療可分為急性治療與預防治療，如果發作頻率或藥物總數量較多，可以考慮預防性治療，如果有難以解決困擾，最好到醫療院所尋求專科醫師診察。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)