大陸戲劇女王趙麗穎產後復出的首部電視劇《有翡》正在熱播，她接著則投入拍《幸福到萬家》、《誰是兇手》，趙麗穎也不時被流出拍戲的側拍照，近期忙拍《幸福到萬家》的趙麗穎，則被曝光她穿著羽絨外套、高領上衣，簡單以鯊魚夾綁頭髮就入鏡拍戲，趙麗穎在人群中相當耀眼，一眼就能認出她。

趙麗穎在《幸福到萬家》飾演農村婦女「何幸福」，經歷愛情、事業重重考驗的故事，趙麗穎也為角色卸下「戲劇女王」的頭銜，不吝嗇扮醜，陸網近日就流出一組劇組側拍照，只見趙麗穎身穿白色羽絨外套、灰色高領上衣，簡單以鯊魚夾綁頭髮就入鏡拍戲。

儘管趙麗穎身穿羽絨外套、頭綁鯊魚夾，天生麗質的她，在人群中依舊亮眼。（圖／取材自微博）

趙麗穎五官清秀、皮膚白皙，她眼神專注看著前方，看起來像是在開會，儘管趙麗穎藏身在人群之中，但依舊一眼就能認出她，可見趙麗穎的天生麗質。其實不只開會照，趙麗穎日前也被PO出，現身安徽菜市場拍戲的側拍照，趙麗穎當時身穿白色上衣、針織外套以及牛仔褲，而她簡單化淡妝、頭頂鯊魚夾，打扮相當樸素。

《幸福到萬家》釋出趙麗穎劇照。（圖／取材自微博）

趙麗穎過去多次被直擊拍《幸福到萬家》的造型，她為角色曾身穿大紅外套扮演農婦、挺假肚子詮釋孕婦，造型曝光獲得網好評，而《幸福到萬家》日前也釋出趙麗穎劇照，只見她身穿紅色毛衣、簡單頭綁馬尾，手端一盤魚的趙麗穎對著鏡頭露燦笑，渾身散發賢妻良母的氛圍。

(中時新聞網)