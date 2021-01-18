看來NBA還是沒打算接受新冠疫情再次爆發的衝擊或影響！NBA官方18日緊急宣布，七六人上午8點前往客場遭遇雷霆的比賽延期，就算當時七六人球員已經開始賽前熱身了，聯盟仍以七六人參賽人數不足8人為由，把這場比賽延期了。

其實七六人出現這種緊急喊卡的情況並不陌生，因為他們在8日發現先發射手塞斯柯瑞新冠檢測呈現陽性後，就不斷面臨這種人數不足延賽的窘境，詭異的是，七六人昨天還在客場以104比106不敵灰熊，當時陣中還有9名球員可以出賽。

根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基爆料，七六人打完昨天灰熊比賽，觸發密切追蹤程序，理由有可能是灰熊中鋒瓦蘭丘納斯進入聯盟健康與安全守則管控範圍之內，他也確定明天無法出戰灰熊與太陽的比賽，恐怕必須至少隔離5天時間。

只是七六人堪稱本季新冠疫情重災戶之一，目前包含確診的塞斯柯瑞，以及恩比德、史考特、波里爾等球員都在家中隔離，21日回到費城主場遭遇塞爾提克的比賽能否順利開打，目前還充滿變數，畢竟塞爾提克也有塔圖中鏢的新冠案例。

(中時 )