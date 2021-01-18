達拉斯獨行俠18日以101比117慘敗給芝加哥公牛，不過明星主控東契奇(Luka Doncic)此戰超車公牛傳奇麥可喬丹(Michael Jordan)的個人大三元紀錄。東契奇攻下36分、16籃板(6進攻籃板)、15助攻，以生涯29次大三元追過喬丹的28次。

Luka's 10th assist to lock up today's triple-double vs. CHI was FILTHY. 🔙



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東契奇上半場砍了30分，第3節剩下6分鐘時，他切入籃下一記背後妙傳給中鋒考利史坦(Willie Cauley-Stein)灌籃得分，這剛好是東契奇第10次助攻並達成大三元。東契奇出手多達30次(命中13球)，其中三分球投11中6，除此之外還有波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)的20分8籃板表現較佳。公牛以前鋒馬卡尼恩(Lauri Markkanen)的29分領銜，他們在第2節猛攻40分奠定勝基。

下個月才滿22歲的東契奇已經展現非凡籃球天賦，名人堂球星格蘭特希爾(Grant Hill)也累積生涯29次大三元，東契奇暫時與他並列史上第15。現役的「大三元製造機」是華盛頓巫師的韋斯布魯克(Russell Westbrook)，有150次之譜，高居史上第2。洛杉磯湖人的詹姆斯(LeBron James)也有95次，史上第5。

東契奇的得分、籃板、助攻都是全隊(全場)最高，這讓他成為隊史最多次達成這項紀錄的人。先前的紀錄為「德國坦克」諾威茲基(Dirk Nowitzki)保持的38次，他花費21年建立。東契奇今年月初就已經追上，只用了老諾十分之一的時間。不過諾威茲基畢竟不是控球者，當年還有助攻王納許(Steve Nash)做後援，老諾的助攻會比較少也是正常的。

(中時新聞網)