美國總統川普難堪下台，在他20日任期到期前的美國有線電視新聞網（CNN）最後民調顯示，美國民眾對川普的施政滿意度僅剩34%，刷新川普4年任期新低。

美國國家廣播公司（NBC）的民調則顯示，川普的施政滿意度維持在43%，不滿意度為55%。

CNN昨（17）日公布最新民調，顯示美國民眾對川普的施政滿意度再創新低，掉到僅剩34%，比前一次CNN民調再掉1個百分點，甚至比11月大選前的42%施政滿意度掉了8個百分點。

數據也顯示，和10月相比，川普在共和黨人心中的施政滿意度也狂掉14個百分點，當時川普在共和黨選民心中的施政滿意度高達80%；相較之下，川普在民主黨選民中的低滿意度幾乎沒有改變，從選前的3%降至現在的2%。

值得注意的是，和歷屆總統相比，川普卸任前的最後施政滿意度幾乎吊車尾，不僅遠低於歐巴馬的60%，蓋洛普（Gallup）民調自1940年代調查12任美國總統施政滿意度以來，川普是其中5位最後任期中施政滿意度低於40%的總統，他與前總統卡特（Jimmy Carter）均以34%居倒數第4，略高於杜魯門（Harry Truman）總統的32%、老布希（George H. W. Bush）的31%，尼克森（Richard Nixon）則以24%墊底。

此外，針對6日大批川粉闖進國會大廈鬧事、釀成5人喪命，民調也顯示高達54%的受訪者認為川普應該在20日以前提前下台，認定川普在這起事件中扮演關鍵的煽動角色，要求讓川普下台的民意比2020年初他面臨第一次彈劾的呼聲還要高，不過當中希望川普提前下台的民主黨人達93%，共和黨人僅占10%。

另外，回顧川普4年政績，比起被視為成功，高達55%受訪者認為川普的任期是一場失敗，只有41%認為成功。85%認為川普改變了美國，不過當中55%認為川普把美國改變得更糟，是頭一次過半數受訪者這麼認為。

針對川普個人好感度的調查，對川普仍有好感的受訪者已經掉至33%，64%對他印象不佳。

川普也影響共和黨的民調結果，大選之前，共和黨的民調就直線滑落，隨著川普退場，CNN民調顯示，高達3/4的受訪者希望共和黨趕快甩開川普向前走，不要再將川普視為共和黨領袖。

此份CNN民調是委託獨立研究公司SSRS於1月9日至14日，隨機選出1,003名美國成人進行電話訪問，抽樣誤差在正負3.7個百分點之間。

(中時新聞網)