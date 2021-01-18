台中市府取消原訂2月17日舉行的新春聯合團拜，由市長盧秀燕以廣播方式向市府同仁傳遞新春開工祝福及鼓勵。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市府繼宣布暫緩尾牙，18日決定再取消原訂2月17日舉行的新春聯合團拜，以防疫為優先，降低群聚傳染風險；當日市長盧秀燕將改以廣播方式向市府同仁傳遞新春開工祝福及鼓勵。

市府去年新團拜即以防疫為重，取消新春團拜活動，春節假期後上班首日，馬上由盧秀燕舉行跨局處防疫作為會議，全面落實防疫工作，今年疫情尚未平息，市府今日宣布取消牛年新春團拜活動。

人事處指出，往年新春開工第一天，市府都按例舉辦新春聯合團拜，鼓勵市府同仁新的一年持續積極為民服務，今年因應防疫，將取消團拜，由盧秀燕以廣播方式向市府同仁傳達祝福。

「謹慎做好各項防疫工作，也提醒市民朋友做好自我健康管理」，市府提醒民眾佩戴口罩、勤洗手，以拱手拜年代替握手。

此外，配合中央防疫措施，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀

、洽公」等八大類場所須佩戴口罩，至市府各局處洽公時籲配合量測體溫、消毒雙手及實聯登記。

(中時 )