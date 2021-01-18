台股加權指數18日開在15,676.45點，呈現小漲，台積電（2330）開在608元，支撐指數開在盤上，惟其他大型權值電子股如聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）皆往下，賣單出籠，指數由紅翻黑，跌點已達90點。

在美國總統當選人拜登14日稍晚宣布1.9兆美元的新冠肺炎紓困計畫後，美國四大指數15日全面收低，由能源、金融類股領軍拉回。

道瓊工業平均指數1月15日下跌0.57％（177.26點）、收30,814.26點。那斯達克指數下跌0.87％（114.14點）、收12,998.50點。費城半導體指數下挫2.06％（62.87點）、收2,992.77點。

台新投顧指出，新冠肺炎疫苗問世，各產業需求回籠，資金行情持續，帶動台股加權指數震盪走高。惟指數位於高處，15日收長黑K，並伴隨4,000億元以上大量，出現短線修正訊號。

台新投顧指出，後勢觀察重點包括疫苗進度、美財政刺激政策進度、台股籌碼恐鬆動。盤面上可留意的焦點族群，包括5G手機與基地台相關載板與PA零組件，漲價概念股如塑化、鋼鐵、水泥、航運等族群。

(工商 )