鐵粉暴亂 律師指川普該給特赦

美國總統川普1月20日即將卸任，但手中仍握有特赦大權，而他的盟友和夥伴從那些尋求總統特赦的人身上，收取了大把鈔票。

據《紐約時報》（The New York Times）與CNN新聞網17日報導，文件和超過36名說客與律師訪談的資料顯示，由於川普翻盤顯然無望，各方也加緊尋求特赦。而靠相關遊說營利的，包括1名聯邦前檢察官，1名總統前私人律師和1名川普前競選高級顧問等。

川普20日即將卸任，一般預料，他會在離開白宮前瘋狂特赦。而與他親近的商業夥伴，還有許多知名罪犯都加緊運作，以趁他離任前確保獲得特赦。

到12月底時，川普基於政治目的，考慮特赦身邊超過24人，而這些都是他認為被鎖定，或未來可能被鎖定的目標。另外還有數百計直接要求白宮特赦，以及數萬計在司法部等著請命，要求赦免的人。

盛傳川普可能自我特赦

最近幾個星期來，美國前檢察官托爾曼（Brett Tolman）為好幾個人請命特赦，已收了數萬計美元。不過，他並未就相關消息加以回應。

此外，川普私人前律師陶德（John Dowd）也向一名富有的重罪犯收取了數萬計美元，並建議他和其他的潛在客戶，善加利用川普對司法制度的不滿。然而，陶德也拒絕回應和評論。

而《紐約時報》取得的協議書副本顯示，中央情報局（CIA）前官員奇利亞庫（John Kiriakou）因2012年違法洩漏機密而被有罪，後來付了川普前高級競選顧問5萬美元（近140萬台幣）當前金，等事成後，再給5萬美元（近140萬台幣）當後謝。奇利亞庫說，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的一名夥伴說，只要拿出200萬美元（約5,600萬台幣），這位紐約前市長就能幫忙要求特赦，但朱利安尼已否認相關說法。

然而，並沒有證據顯示，川普收錢以交換特赦。就在他連任失利後，電話和電子郵件如潮水般湧進白宮西廂（West Wing）辦公室。幕僚一度得製作登記試算表，才能追蹤這些給川普親信的氾濫特赦或減刑請託。

(中時新聞網)