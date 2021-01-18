針對美國新任總統拜登曾於15日宣示，上任百日將讓全美一億人接種疫苗。美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）表示，拜登並不是信口開河亂講一通，這絕對是一件可行的事。

佛奇在上美國NBC電視節目時表示，阿斯利康藥廠(AstraZeneca)和嬌生(Johnson & Johnson)正加速研發兩種新疫苗，很快就可提交美國政府檢驗並將獲批准，這也可加快疫苗接種腳步。佛奇強調，只需數周等待時間，而不需要幾個月。

佛奇補充，擴大疫苗接種率至全民，再配合戴口罩與避免群聚，將是美國對抗更具傳染力的新突變病毒株最好方法，搞不好還可以戰勝疫情。

美國疫情嚴重眾所皆知，目前全美疫歿者已超過39萬人，但僅有約1060萬民眾接種過疫苗。這個數目是即將卸任的川普總統，希望2020年底前可達標量的一半左右。

拜登曾表示，加快疫苗接種速度，將是20日宣示上任後的首要任務之一。

佛奇強調，顯然易見地，拜登上任百日億人接種目標是絕對可行的，毫無疑問這一定做得到。

(時報資訊)