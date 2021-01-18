現代人生活需要久坐，也常被長期的背痛、關節疼痛煩心，讓膝蓋痛、髖部痛、與背痛並列三大身體不適。我們過去提了很多拉筋伸展的介紹，那究竟拉筋是在拉什麼？要怎麼練才能減少身體痠痛呢？我們再來抽絲剝繭一番。

雖然大家常會講「拉筋」，但對於筋膜的概念卻有點模糊。就像一般人知道身體裡有神經、肌肉、皮膚，但聽到「結締組織」，可能就會覺得這有點陌生了。其實筋膜就是由膠原蛋白與彈性纖維組成的結締組織，筋膜會包覆著肌肉，形成架構。

許多人運動時只考慮肌肉，現在要加進筋膜的概念，把「肌筋膜網路」一起想。(圖/照護線上提供)

●筋膜在哪裡？

這樣講還是不太清楚嗎？想想看，我們切開香吉士時，包覆於果肉外的是一層白色纖維，筋膜就是這些白色的纖維，是包覆著果肉的架構。筋膜也有分成不同層次，再講的清楚一點，就請大家看圖。肌肉是一束一束的肌肉纖維組成的，用來包覆最小的肌肉纖維的是「肌內膜（endomysium）」，接著包圍著肌束的稱為「肌束膜（perimysium）」，包圍整條肌肉的是「肌外膜（epimysium）」，最外層稱為深筋膜。

這樣講大概還是會讓大家非常無感，就像掰開橘子或香吉士時，常有人隨手會把白色纖維撥掉那樣，以為筋膜就是個沒什麼用途的組織。不過，近20年來，研究發現筋膜並不僅是一層層無用的白膜，其實上頭含有很多關於動作、位置、壓力、張力、疼痛的感覺受器，甚至在筋膜上的感覺受器數量還比在皮膚的感覺受器來得多。

筋膜就是由膠原蛋白與彈性纖維組成的結締組織，筋膜會包覆著肌肉，形成架構。(圖/照護線上提供)

現在我們多把「肌肉」與「筋膜」聯合起來，視為「肌筋膜聯通網」。肌筋膜是個整合、全面性的活動概念，當筋膜內的感覺受器接收到動作、位置、張力、疼痛的刺激時，在細胞的層次改變了化學分子的反應，而影響到肌肉與肌肉間的力量轉移與分布。

筋膜上有這麼豐富的感覺受器，就是為了防止我們受傷，並增進本體感覺，強化人類整體活動力。因此現在我們不再把筋膜當成是一個被動、無用的組織了，反而是非常吃重的角色，身體的型態、動作、與支撐，都少不了筋膜！筋膜串聯肌肉後，讓肌肉的活動串成一個動力鏈，而一切身體張力的移轉都是要以整個身體內的肌筋膜聯通網來看。

了解這些資訊後，我們能如何改善運動訓練呢？首先，過去假如你只考慮肌肉，現在你要加進筋膜的概念，把「肌筋膜網路」一起想。

●練出線條不等於練出運動力

例如，當我們走進健身房，會看到一堆機器，每個運動器材都可以單獨訓練某塊肌肉，有的練習斜方肌，有的練闊背肌，有的練三頭肌，讓一塊塊的肌肉線條透過阻力、重量而變更明顯。然而，這些訓練單一肌肉的器材，確實短期內能較快看到肌肉的脹大，讓訓練者感覺到自己有明顯的線條，但練久了，如果沒有搭配其他適當的運動，可能會發現自己「運動力」似乎沒有增加，偶爾打個球會發現自己手忙腳亂，甚至筋骨更痠痛。

原來就是靠運動器材單獨訓練某一塊肌肉，反而會造成肌筋膜網路不平衡地發展，而生活中許多動作都是不同肌肉動作的集合、協同，有正在收縮的肌肉筋膜，也有正在延展的肌肉筋膜，若長期僅用器材鍛鍊單一肌肉，會讓肌肉筋膜發展不平衡，反而失去活動時效率，即使看起來結實，卻不一定能更健康，運動、活動的表現也不會更好。(編輯梁惠明)

十分鐘運動-臀部伸展拉筋。(影音來源：照護線上提供）

(中時新聞網)