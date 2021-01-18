隨著北部某醫院院內群聚擴大，累積染疫人數來到4例，引起外界高度關注，也讓不少人相當擔心。對此牙醫史書華表示，美國死亡人數快破40萬，現階段整個地球就只有台灣還這麼安全，靠的是醫療、防疫人員以及全民防疫意識，一線的醫護防疫人員依然在前線保護大家，請大家繼續給他們支持。

史書華在粉專《盾牌牙醫史書華》發文表示，單純想提醒一下大家，台灣很安全，但是整個地球就只有台灣這麼安全，靠的是醫療人員、防疫人員的努力以及全民的防疫意識，美國染疫人數已經超過台灣人口，死亡人數快破40萬，反觀台灣的單位是「個」。

他指出，美國醫療體系瀕臨崩潰，醫療人員崩潰到極點，很多原本能救的人都只能放著讓他們等死，根本煉獄，因此在台灣的人給自己跟辛苦工作的同仁點鼓勵，台灣不只是No1，目前根本是地球上的淨土。

史書華也呼籲，請大家繼續戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，一線的醫護防疫人員依然在前線保護大家，請大家繼續給他們支持跟幫助，「至於扯後腿的那些人，快去你心之所嚮的任何地方，或是去天國也行，總之台灣這麼差，你們留在這真的委屈。」

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(中時新聞網)