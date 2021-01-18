新冠肺炎病毒核酸檢驗陰性報告已是各國入境必備文件，但台灣自費篩檢費用高達7000元，不僅一般民眾負擔不起，更扯的是有錢也驗不到，有民眾投訴，國內各大醫院都限制自費篩檢名額，一天僅開放10至18人次，他為了春節赴對岸看老婆，日前一家一家打電話，結果一上午只打通3家，且名額全滿，讓他痛批檢驗費用貴就算了，連要驗都求助無門。

台灣目前有84家自費篩檢指定醫院，費用從5000到7000元不等，但若要快速篩檢、當天拿報告至少要7000元，較大陸的345元，高出逾19倍，讓一般民眾望之卻步，但更離譜的是，有錢也可能驗不到，有民眾投訴，為了過年期間去大陸探望在當地工作的老婆，需要取得陰性報告，但發現每間醫院都有名額限制，且數量極少，像「台北長庚一天10人、林口長庚一天18人」，檢驗前28天開放預約，如果搶不到，就得一家一家打電話問。

《中時新聞網》實際查詢，台北巿立聯合醫院中興院區一天限20人、國泰醫院40人，數量也不多，且都要事前預約，台大醫院更高掛連續2周已全部額滿。

投訴民眾痛批，日前他打了一早上的電話只打通3家醫院，幾乎每家預約電話都是忙線中，而接通的3家醫院也是額滿，陷入打電話搶號地獄的他氣炸，痛罵「疾管署官員要不要試試看，一早四處狂打電話搶名額」。

這位民眾質疑，究竟是什麼原因讓各家醫院對自費篩檢的名額如此侷限、手續繁複，「看申請表才知我原來不識字，台北長庚一天只有10人」，痛批政府上班有時間花納稅錢作梗圖，他自費篩檢是難道有佔用公共資源？

另一位投訴民眾也表示，自費篩檢真的要一家一家搶，像是台北聯合醫院陽明醫院要檢測前兩周才開放搶號，長庚是28天，「我今天也打一早上電話，每家的預約電話永遠都是忙線中」。

(中時新聞網)