籃網官方18日公布球隊傷兵名單，首次把明星後衛厄文的狀態改為出賽存疑，代表自從6日就以私人因素為由，連6場比賽都沒打的厄文，或有機會在19日籃網出戰公鹿比賽宣告歸隊，屆時他跟哈登、杜蘭特的籃網三巨頭將首度合體。

厄文最近惹出不少爭議或風波，不僅突然宣告不參加比賽，還跑去家人派對不戴口罩被抓包，也遭聯盟罰款5萬美元，儘管他透過籃網總經理馬克斯表達想要歸隊打球，卻因違反聯盟健康與安全守則，目前聯盟還不肯放行讓他上場比賽。

只是隨著哈登昨天首次跟杜蘭特重新聯手，兩人就合力拿下74分，幫助籃網輕鬆擊敗魔術，哈登也發布IG動態表示，「一場很棒的團隊勝利！我們今晚甚至還少了厄文，哇！恐怖時間要來了。」證明他也迫不及待想跟厄文在場上聯手。

畢竟厄文並無傷痛或新冠肺炎的問題，主要仍看聯盟是否願意讓他回到場上打球，外界卻已相當期待籃網全新三巨頭的正式亮相，畢竟這3人都擅長單打，也都需要擁有大量球權，究竟3人聯手會產生怎樣的化學效應，不少人都等著看！

(中時 )