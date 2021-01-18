籃網官方18日公布球隊傷兵名單，首次把明星後衛厄文的狀態改為出賽存疑，代表自從6日就以私人因素為由，連6場比賽都沒打的厄文，或有機會在19日籃網出戰公鹿比賽宣告歸隊，屆時他跟哈登、杜蘭特的籃網三巨頭將首度合體。
厄文最近惹出不少爭議或風波，不僅突然宣告不參加比賽，還跑去家人派對不戴口罩被抓包，也遭聯盟罰款5萬美元，儘管他透過籃網總經理馬克斯表達想要歸隊打球，卻因違反聯盟健康與安全守則，目前聯盟還不肯放行讓他上場比賽。
只是隨著哈登昨天首次跟杜蘭特重新聯手，兩人就合力拿下74分，幫助籃網輕鬆擊敗魔術，哈登也發布IG動態表示，「一場很棒的團隊勝利！我們今晚甚至還少了厄文，哇！恐怖時間要來了。」證明他也迫不及待想跟厄文在場上聯手。
畢竟厄文並無傷痛或新冠肺炎的問題，主要仍看聯盟是否願意讓他回到場上打球，外界卻已相當期待籃網全新三巨頭的正式亮相，畢竟這3人都擅長單打，也都需要擁有大量球權，究竟3人聯手會產生怎樣的化學效應，不少人都等著看！
(中時 )
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