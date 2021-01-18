受疫情似有再度升溫跡象，加上指數高檔拉回，引發市場獲利了結賣壓出籠，台積電18日一度失守600元整數關卡，拖累大盤急殺逾200點，創今年以來最大跌點。

日盛投顧指出，美國12月消費數據表現疲弱，受新一波疫情影響，導致美12月零售銷售月減0.7％，低於預期的-0.1％，連3月下滑，11月數值則自-1.1％下修至-1.4％；排除汽車、加油站後的核心零售銷售月減2.1％，跌幅是近8個月最高，數據顯示美國近期消費力道確實受到新一波疫情影響而減弱。

法人分析，上周五大盤收實體黑K約371點，顯示賣壓沉重，有觸動市場敏感神經，成交量能放大至4,331億元。從型態來看，電子指數還在5日均線之上，加權指數、金融指數和非金電指數均失守5日均線，非金電指數更是摜破20日均線，形成頭部型態，須注意傳產族群的賣壓調節，航運股修正幅度最大，留意籌碼多殺多。

(工商 )