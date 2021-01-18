5G、IoT、車用電子及電動車新興產業起飛，且銅價飆漲，讓過去幾年處於供給大於需求的銅箔「漲聲」響起，高頻高速傳輸及電動車龐大商機，可望讓銅箔產業上演有史以來最旺供不應求榮景。

銅箔是銅箔基板(CCL)、PCB、鋰電池製造中最重要的原料，銅箔穩定度高低，影響電子訊號及電力傳輸效率，可說是電子產品訊號與電力傳輸、溝通的「神經網路」。

若依製程來看，銅箔分為「電解銅箔(Electro-Deposited copper foil)」及「壓延銅箔(Rolled Annealed copper foil)」，而電解銅箔又依應用分為「鋰電池銅箔」及「標準銅箔(電子電路銅箔)」，其中電解銅箔是將純度高的銅線及硫酸置於溶解槽吹入空氣溶解為「硫酸銅溶液」電解後以高電流瞬間沈積在滾動的電鍍鈦輪上，剝離取得的生箔捲，再將生箔表面經過數次的鍍銅、鍍鋅、鍍鉻以強化銅箔的剝離強度、蝕刻性、熱電阻值及抗氧化性表面處理後再捲筒或裁切；由於電解銅箔製程流程精細，生產成本低，且寬幅及厚度調整度較高，強度、韌性、彈性系數、延展性等皆優於壓延銅箔，廣泛應用在各式電子產品中，鋰電池銅箔更是鋰電池重要材料，全球90%左右的銅箔廠以生產電解銅箔為主。

至於壓延銅箔，顧名思義就是不斷來回滾壓延伸成薄片銅箔，製作過程類似揉麵皮，厚度多在5um-135um之間，越薄越寬銅箔就越難生產；相較於電解銅箔，壓延銅箔具有高強度、彎曲性、延展性、電鍍性、導電性好、表面光澤優等特點，低表面氧氣特性可以附著與各種不同基材，適合須要耐彎折的產品，關鍵技術掌握日廠JX金屬及福田金屬箔粉等少數廠商。

儘管新冠肺炎疫情自2020年初延燒至今難止，銅箔卻在諸多因素推波助瀾下自2020年第3季開始吹起漲價號角，除LME銅每公噸上漲至近期高點7900美元左右，電腦、家電需求持續強勁，讓PCB旺季從第4季延伸至隔年第1季，加上車市復甦，帶動PCB廠提高庫存水位，並拉抬各家銅箔廠稼動率均達90%以上，供給吃緊亦推升銅箔加工費從2020年初每公斤3美元左右逐季走揚至目前的4美元。

除銅價上漲及季節性需求等短期助力，遠距生活加速5G、IoT(物聯網)等新技術普及，且全球日益嚴格的碳排放標準，油電混合車及Tesla各大品牌廠電動車銷售開始進入高成長期，更是驅動電解銅箔長期價格看漲的兩大推手。

根據銅箔產業上下游廠調查初估，目前銅箔基板與PCB標準銅箔年需求約59萬噸，由於主要供應商長春、金居(8358)、李長榮科技(4989)、日系的三井、古河在2021年皆無擴產，僅南亞2021年每月將增加1500噸(年產1.8萬噸)，加計陸續開出的新產能，全球標準銅箔月產能約45000到46000噸(年產能54萬噸到55.9萬噸)，已呈現供給吃緊，在各國加速推動5G基礎建設下，工研院預估，2020年到2030年5G基地台市場可望成長8倍以上，帶動高頻高速PCB材料市場成長10倍以上，在伺服器部分，市調機構預估，2020年到2025年全球伺服器出貨量年複合成長率為6.7%，並於2025年達2210萬7000台，而一台伺服器及交換機分別需要1公斤及1.5公斤銅箔，隨著5G、伺服器及網通設備需求增溫，供給缺口恐將進一步擴大。

在鋰電池銅箔方面，目前電動車與消費電子鋰電銅箔年需求約35萬噸，而全球鋰電池銅箔年產能約24萬噸到33.7萬噸，原已處於需求大於供給的鋰電池銅箔，近期隨著中國新能源補貼政策需求一路走揚，主要生產廠商產能均已滿載，但鋰電池銅箔供應端2021年產能增加有限，主要產能在2022年才會開出；根據IEA(國際能源署)於2020年6月發布全球電動車報告，在現行政策下，2025年全球電動車銷量將達1400萬輛，若採行更嚴格的環保政策，2025年全球電動汽車銷量將達近2500萬輛，並於2030年超過4500萬輛；若依銅箔廠初估，一台電動車鋰電池約使用50公斤到60公斤銅箔，電動大巴士需要500公斤銅箔，市調機構推估，2025年全球鋰電銅箔需求量為76.82萬噸，2020年到2025年年複合成長率29.3%，其中6um 鋰電銅箔2025年全球需求量為36.64萬噸，占全球鋰電銅箔總需求量約48%，2020年到2025年年複合成長率為68.5%，未來5年鋰電池銅箔需求將是倍數成長。

(時報資訊)