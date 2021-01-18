銅箔產業供不應求榮景再現，引爆銅箔價格「漲」聲響起，繼陸廠之後，金居(8358)及榮科(4989)近期亦跟進調漲加工費，隨著高頻高速產品布局發酵及加工費可望持續看漲，獲利亦可望受益產業成長趨勢進補。

據了解，早在去年4月到5月，長春就已調漲銅箔加工費，不過全球新冠肺炎疫情延燒，且美國對華為實施新禁令，致使大陸5G基礎建設放緩，金居等廠商並未跟進調漲，隨著銅箔產業邁向供不應求，建滔等陸廠自去年第3季開始陸續調漲價格，金居及榮科亦在日前跟進調漲加工費，以反應產業現況。

金居於2016年定位成為「最佳化應用銅箔製造與服務業者」，改走「小而美利基市場策略」，鎖定高頻高速、汽車雷達等車用電子、軟板及載板等高階產品市場，因應客戶需求開發產品，由於大量數據處理要求因電流集膚效應作用，高頻或高速訊號的傳輸將愈集中於導線表面，金居開發出先進式反轉銅箔，不僅具備成本效益，於銅箔的銅瘤設計及配方選擇的具難度，提升銅箔性能，可與銅箔基板廠相輔相成，為客戶達到高速的效果，而公司也持續開發完成低訊號傳輸損失、超低粗糙度及抗撕裂強度高的高頻、高速傳輸銅箔產品，並因應輕薄電子產品對軟板日益增加的需求，完成軟性銅箔基板(FCCL)用銅箔的開發。

經過兩年多努力，金居於射頻、網通設備及資料庫中心Mid Loss/Low Loss/Very Low Loss/Ultra Low Loss高頻高速產品日益完整，並於2018下半年陸續通過Intel與AMD，以及5G網通設備的OEM、ODM與品牌廠認證，並自2019年下半年開始導入，在高頻高速市場取得有利地位，2020年高頻高速產品佔比約5%到10%，在產品組合優化下，金居2020年前3季合併毛利率16.88%，年增2.41個百分點，前3季稅後盈餘4.42億元已超越2019年全年獲利，加計公司公告10月及11月稅後盈餘9100萬元，累計2020年前11月稅後盈餘已達5.33億元，每股盈餘為2.11元，累計2020年合併營收為60.37億元，年增15.64%。

由於Intel Whitley平台產品有機會在今年第1季末開始大量出貨，金居今年高頻高速產品佔比有望超過20%，加計軟板等，今年特殊銅箔產品佔比可望上看25%，帶動今年業績比去年好，未來營運亦可望隨5G、車聯網及物聯網等需求起飛展現強勁成長力道。

榮科亦鎖定5G高頻高速產品佈局，近兩年陸續開發出反轉箔、超低表面粗糙度銅箔及極低粗糙度銅箔，主要用途為Server板及多層板之內層細線路薄板，公司亦開發用於晶片相關特殊板卡用銅箔，去年高頻高速產品佔比約15%，公司希望今年佔比能較去年增加3%到5%，達到20%。

榮科現有四條產線，月產900噸銅箔，年產約10500噸，公司近期也新增一條高階VLP(Very Low Profile)產線，量產後年產200噸銅箔，榮科表示，新產能將全數開發未來5G高頻高速應用等高毛利產品。

榮科去年前3季合併毛利率6.61%，年增0.27個百分點，稅後盈餘為2885萬元，每股盈餘為0.19元；累計2020年合併營收為27.96億元，年減6.29%。

榮科表示，近兩年公司努力提升生產良率，希望能穩定產品品質，在生產良率提升、產品組合改善，以及加工費調漲等有利因素，今年業績可望比去年好。

(時報資訊)