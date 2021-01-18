民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功，外界都關注藍綠的未來政治效應，對此，資深媒體人王瑞德表示，國民黨此舉無疑是幫民進黨拆掉未爆彈，因為王浩宇爭議形象，很有可能成為桃園市長鄭文燦和綠委鄭運鵬未來參選路上的障礙。

王瑞德16日在政論節目《台灣最前線》上表示，王浩宇遭罷免，他不意外，因為王樹敵太多，開了太多戰場，連民進黨地方同志也打，導致自己最終遭罷。

而且，王瑞德指出，罷免也不是這麼容易就通過，要25%以上的在地選民出來投票，連前立委黃國昌罷免投票率只有19%，但王浩宇卻拿到28%的投票率，這投票率可謂不低，也表示有太多在地人士真的不喜歡王浩宇。

王瑞德強調，王浩宇被罷，不代表國民黨的成功，只能說是王浩宇個人的失敗，而國民黨此舉也幫民進黨拆掉未爆彈，因為王浩宇爭議太大，容易形成民進黨的包袱，不客氣地說，如果鄭文燦還想要更上一層樓參選總統，鄭運鵬想參選桃園市長的話，王浩宇將成為2人參選路上的問題。

對此，網友也在節目影片底下留言表示，「桃園民進黨有意議員、立委的也在私下鼓勵動員罷免吧！畢竟下一次選舉多一個從綠黨插隊進來搶桃園議員、立委位子，那些民進黨立委助理、市長助理小編、政二代已在虎視眈眈的怎會容忍」、「王被罷免，得利的是民進黨，這就是民進黨沒出手相救的原因，因為藉由王的被罷免，將人民對民進黨和綠營的的怨氣洩掉不少，有利下次民進黨和大小綠營的大選」。

但也有網友表示，「笑死......王浩宇被罷免後整個親綠媒體卯起來打他」、「王瑞德，你說過罷免不會過的，少廢話了，撇清民進黨」、「王不是說，桃園是一盤散沙霸不掉王，現在又說被罷掉一點都不意外」。

(中時新聞網)