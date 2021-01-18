台中市北屯區1處公園，18日凌晨4點多驚傳火警，消防局接獲報案，立即出動消防車、人員前往滅火，待火勢撲滅後，卻在公園內1座大石後方驚見1具女屍，下半身大面積灼傷，明顯無生命跡象，警方依照監視器畫面，循線找到婦人的丈夫前往指認確定，警方初步排除外力介入。
警方初步勘驗，死者為1名年約60多歲的女性，穿黑色外套，現場無打鬥痕跡，案發現場警方尋獲1只打火機與碎裂的玻璃瓶罐，疑似殘留汽油，現場瀰漫汽油味，不排除輕生可能。
據了解，60多歲婦人家住在案發現場附近，平日與丈夫同住，疑似罹患慢性疾病，丈夫向警方表示，當天婦人舉止看不出異樣，警初步排除他殺和蓄意縱火可能性，相關事故仍待鑑識科進一步確認。
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