台股上周攻上16000點大關，財信傳媒董事長謝金河昨(17日)在臉書發文，以《你所不知道的台股內涵！》為題，指出鴻海、台積電是今年指數創下16041點新高的最大功臣，而台股過去1年有75%漲幅由台積電、台達電、聯發科、聯電、鴻海創造，「台股只要盯住率領指數大漲的超級5大企業即可，那些躺著的企業，不太容易崩盤！」

謝金河回顧，假如從2019年最後一個交易日收盤的11997.14點算到本月15日，台股加權指數共上漲3619.25，漲幅是30.16%。台股漲得太不可思議，喊說會崩盤的人愈來愈多，但台股加權指數的漲幅是由5家公司創造的。

他點名開年迄今台積電625元，台達電325元，聯發科899元，都創下歷史天價，聯電的51.9元是2002年以來最高價。蹲很久的鴻海，這回靠著電動汽車題材，一口氣大漲到119元。鴻海在元月大顯神威，已大漲23.5元，漲幅25.54%，讓投資人跌破眼鏡。鴻海及台積電應該是今年推高指數到16041最大的功臣。

謝金河稱這5檔重量級權值股共拉升加權指數2709點，而台股有948家上市公司，換句話說，剩下的943家上市公司才合力拉升910點，占大盤上漲的指數比重僅25%，可以看出台股有近500家的公司股價根本沒有漲，最慘的是大立光從5000元跌至2860元，跌幅42.8%；台泥19年底是43.7元，現在是41.95元，幾乎紋風不動。

他形容，這個現象有如美國FAAMG(註：分別指臉書、Alphabet、亞馬遜、微軟、谷歌)加上Tesla、Nvidia及Netflix拉升道瓊工業指數、Nasdaq及費城半導體指數，背後代表的是不均衡的世界，及產業競爭集中化的現象。

謝金河總結：「股市大漲，喊著要崩盤的大師或專家愈來愈多，台股只要盯住率領指數大漲的超級5大企業即可，那些躺著的企業，不太容易崩盤！」不過他也不無疑問，「這是台股的真實世界？」

(中時新聞網)