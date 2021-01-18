資深媒體人周玉蔻因日前在廣播節目中搶先揭露案838、839的疫調足跡，並脫口發生院內群聚實際上是一間位在北部的「署立醫院」，相較先前有議員不過公開紐籍機師足跡即遭指揮中心派政風調查，指揮官陳時中對疫調足跡洩露頻遭外界質疑出現雙標，周玉蔻今天則無畏批評，加碼爆料染疫的案856為治療新冠患者的醫師，更再度向北市議員徐巧芯、名嘴李艷秋嗆聲，大酸徐巧芯不要操弄議題想成為政治受害者，更要李艷秋先查證事實後再說話。

北市議員徐巧芯去年因公佈紐籍機師的疫調足跡而遭衛福部派出政風調查，相較本次北部醫院染疫，周玉蔻與桃園市長鄭文燦第一時間公開足跡則沒事，引起徐巧芯不滿，認為陳時中根本是雙標，李艷秋昨日也在臉書質疑，公佈足跡可以不要雙標嗎？為何綠的可，藍的不可？

對此周玉蔻今在廣播節目中一一回應，強調陳時中從來都沒有說要法辦徐巧芯，「不要自己想成為政治受害者」，還要李艷秋先搞清楚事實，先去釐清陳時中先前所說的話再出來發文。

周玉蔻更加碼爆料案856是一名治療新冠患者的醫師，指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎受訪時則分析，本次院內群聚應是環境病毒的間接接觸造成傳染，可能與2003年的SARS出現洗衣工傳播類似。

至於外界關切是否要公布該群聚醫院的名稱？李秉穎認為，現在大家內心深處其實也都知道是哪家醫院染疫，「其實已經可以公佈醫院名稱」，但現在應盡量避免SARS時的過度無知恐慌再度發生，當時有許多護理師被房東趕出家門，小孩上學遭歧視，甚至公車都故意停離和平醫院遠一點，應要團結一致。

(中時 )