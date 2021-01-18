「噗！」突如其來的一個臭屁讓人好尷尬，惡臭的氣味怎麼躲也躲不掉，到底為什麼會放臭屁呢？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，民眾放臭屁大部分是與飲食內容有關，像是吃太多肉類，攝取過量的蛋白質與油脂就容易放出臭屁、吃太多十字花科食材也容易放出臭屁；此外，若是腸道菌相不佳、缺乏益菌也較可能出現放臭屁的狀況。然而，柳醫師也提醒，若有腸道感染、腸癌問題者也會有放臭屁的狀況，因此若發現自己屁味有異狀時，建議接受檢查為佳！

不小心放出臭屁真是超尷尬，但為什麼屁會這麼臭呢？柳朋馳醫師表示，大部分人放臭屁都是因為飲食內容的關係，例如吃太多肉就是放臭屁的常見原因之一！

大部分人放臭屁都是因為飲食內容的關係。(圖/健談提供)

柳醫師解釋，由於蛋白質、脂肪都是屬於需要較長時間消化的營養素，若飲食中吃太多肉類、脂質類的食材，腸道來不及完全消化，這些飲食殘渣就容易被細菌分解而產生腐臭味，也就是臭屁的來源。

此外，吃太多十字花科蔬菜（如花椰菜、白菜、蘿蔔、芥菜）等食材，也可能因為硫化物含量較高而放出臭屁。再者，腸道菌相不佳、壞菌太多也是放臭屁的常見原因之一。

柳朋馳醫師叮嚀，放臭屁其實可以被視為是腸道健康的警訊，若幾天內頻放臭屁，可先從飲食內容來檢視是否有蛋白質過量之虞，亦可適量吃些優格、益生菌等以幫助維持增加腸內好菌，改善臭屁問題。

然而，柳朋馳醫師也補充，部份腸道疾病也可能造成臭屁，例如腸道受到細菌感染或大腸癌等問題，都有可能因病造成腸道組織壞死而出現腐臭的臭屁味。

柳朋馳醫師也補充，部份腸道疾病也可能造成臭屁，例如腸道受到細菌感染或大腸癌等問題，都有可能因病造成腸道組織壞死而出現「腐臭」的臭屁味。

提醒民眾若發現放屁習慣改變、臭味異常時，最好提高警覺、及早就診檢查為佳喔！(編輯梁惠明)

(中時新聞網)