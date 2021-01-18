台北市於去年設市滿百年，今年開始邁向下一個百年，台北市政府觀光傳播局特別邀請民眾一起慶祝這值得紀念的時刻，一起投票選出心目中的「台北百大必看景點」，還大方送上總價值超過10萬元的好禮，讓更多民眾一起來推薦這百玩不倦的「百年百景」。

「台北百大必看景點」票選活動自11日開始多方蒐集台北景點，蒐集件數約150件，包含人文、藝術、歷史、自然、教育、科學等多種景點類型。即日起至1月30日止，邀請全國民眾一起票選出前100大景點，現在就趕緊到活動網站投票吧。 這次活動也大方送出總價值超過10萬元的台北旅遊好禮，提供給參與投票的民眾進行抽獎。活動期間至活動網站登入個人臉書帳號，單日完成5票投票，並依照活動辦法完成投票步驟，就有機會獲得價值15000元的台北101商場電子禮券、台北五星級福華飯店(台北館)住宿券(價值11550元)、台北必比登推薦餐廳券(價值1500元)、台北市深度體驗遊程抵用券(價值750元)、北北基好玩卡—景點暢遊二日券(價值650元)等，一共超過50個獎項，參加投票的次數愈多，中獎的機會愈大。

除了民眾網路投票外，主辦單位這次特別邀請旅遊觀光領域的專家菁英，共同組成評審團，從專業的角度，協助評選台北百大必看景點。

在綜合民眾投票以及專家意見後，預計於2月8日12點30分，在「台北旅遊網」臉書粉絲專頁公佈「台北百大必看景點」名單，同時舉辦「民眾票選抽大獎」直播活動，並進行留言加碼抽獎活動，身為內行的台北旅客，一定要準時鎖定直播喔！更多詳請請上「台北百大必看景點」活動網頁查看更多資訊。

(中時 )