外媒記者今天目擊，瓜地馬拉安全部隊朝數以千計試圖徒步走到美國的宏都拉斯移民施放催淚彈，也出手毆打試圖強行闖過圍籬的一群移民。

「紐約時報」和法新社報導，安全部隊在瓜地馬拉東南部城鎮瓦多宏度（Vado Hondo）一條路上包圍移民隊伍。瓦多宏度位於瓜地馬拉與宏都拉斯邊界附近。

在震耳欲聾的催淚彈和煙霧彈投放下，許多移民紛紛撤退，一些人在附近等待之後重新嘗試闖關，另一些人則躲到附近的山上。

一些人拋下身上僅有家當倉皇逃跑。一群移民試圖突破圍籬，遭拿著棍棒和塑膠盾牌的制服軍人毆打制止，地方衛生官員表示，有數名移民遭打傷。

當局以遏止冠狀病毒傳播為由，嚴格命令安全部隊不得讓任何人通行。

這批移民表示自己拚命要逃離貧窮、失業、幫派與毒品暴力，以及2個毀滅性颶風帶來的災後慘況，上週從宏都拉斯動身，目標穿越瓜地馬拉和墨西哥，最後抵達美國，這段艱鉅的旅程總長數千公里。

29歲的瓦茲蓋斯（Dixon Vazquez）感嘆道：「他們好無情，我們可是冒著生命危險啊。」他懇求瓜地馬拉當局放行：「宏都拉斯已經沒有工作可做了。」

移民隊伍中的歐提茲（Joaquin Ortiz）說：「我們希望瓜地馬拉讓我們通行，因為我們不會留在這裡，我們會繼續下去。我想要通過，因為我們的國家實在太可怕了。」

據路透社消息，冠狀病毒疫情破壞了去年才遭遇史上最嚴重萎縮的宏都拉斯經濟。

帶著未滿週歲女兒同行的艾斯皮納（Elmer Espinal）表示，他們遭瓜地馬拉安全部隊的催淚彈波及。

艾斯皮納說：「我的女兒幾乎窒息。我想為我的女兒掙個未來…宏都拉斯那裡已經沒有工作可做了。」

當局已派出巴士和卡車，供自願返家的移民搭乘。就算這群移民順利穿越瓜地馬拉，更前頭的墨西哥也以必須控制病毒散布為由，正在準備阻止移民，南部邊境已部署數以百計的安全部隊人員。

瓜地馬拉移民局局長狄亞士（Guillermo Diaz）昨天堅持，這群移民「不得通行」，並呼籲移民折返。

他在影片中表示，任何想要進入瓜地馬拉的人都需持有合法旅行文件和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢陰性證明，並聲稱握有情資，顯示有組織的犯罪幫派成員已滲入這批移民隊伍中。

瓜地馬拉移民當局表示，到今天已有近1400人返回宏都拉斯，包括192名孩童。

官員表示，近日離開宏都拉斯的約9000名移民中，至少有6000人已抵達瓦多宏度。

(中央社)