一代女神朱茵和歌手老公黃貫中婚後育有一女黃鶯（叉燒包），去年黃貫中帶著女兒上陸綜《想想辦法吧！爸爸》，貼心又懂事的叉燒包，受到網友高度讚賞，近日，有網友捕獲野生朱茵一家人，並曬出合照引起熱議。

有網友在澳門餐廳巧遇朱茵一家人，並曬出合照寫下：「澳門金悅軒，明星打卡地，有誰認識他們，大家猜猜他們是誰？」只見穿著黑色上衣和外套搭牛仔褲的朱茵，素顏對鏡頭微笑，雖然膚色比較黃，眼睛也有點無神，但仍算保養得宜，身材更是沒走樣。

有網友在澳門捕獲野生朱茵一家人。(圖／翻攝自新浪娛樂)

朱茵女兒越大五官更秀氣。(圖／翻攝自新浪娛樂)

而之前曾被網友酸沒遺傳媽媽基因，和爸爸神複製的8歲叉燒包，也越大越秀氣，五官和媽媽越來越像，身高已到媽媽肩膀，讓網友相當驚豔。朱茵2012年在愛情長跑13年後，和香港天團Beyond吉他手黃貫中結婚，婚後育有一女。

黃貫中是出了名的寵妻狂魔，總是把朱茵捧在手心，之前黃貫中在節目中挑戰獨自照顧女兒24天，他不僅是暖爸，女兒叉燒包也很乖巧、懂事，會幫忙爸爸也會照顧節目中其他的小小嘉賓，父女間溫馨互動圈粉無數。

而節目最後，朱茵現身和老公、女兒團聚，黃貫中也深情對愛妻說：「不管什麼理由，將來不要再這樣了，求求你，好不好？沒有你在旁分享她（女兒）的成長，我覺得我們這個家庭，缺了一大塊，一家人再也不要分開，好不好？」真情告白讓網友都感動朱茵根本嫁給愛情。

(中時新聞網)