7年前群眾攻占行政院事件，魏揚等7人遭起訴煽惑他人犯罪，台灣高等法院認為，魏揚等人鼓動他人侵入政院對抗員警，不受憲法言論自由保障，判7人有期徒刑2至4月不等，上訴後，最高法院將有罪判決撤銷發回更審。

2014年3月18日太陽花案，魏揚等人夥同其他占領立院人士，於同年月23日晚7點，號召民眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被爬入行政院，並在正門前廣場靜坐抗議，還有人闖進政務委員辦公室，與警爆激烈衝突，甚至將警員推拉下台階。

北檢偵辦後起訴93人，蔡英文總統執政後，政院撤回87人侵入建築物罪告訴，魏揚等人因被訴妨害公務等罪屬公訴罪不能撤告，仍由法院審判。北院一審將破壞警方拒馬及攻擊員警的許順治、李冠伶等11人依損壞公物、妨害公務罪判刑3至5月；被訴煽惑犯罪的魏揚等7人認定無主觀犯意，判決無罪。

高院稱，立院審案瑕疵可循正常管道救濟，但魏揚等7人以「衝、占領、爬進去、圍住警察、拿下行政院、癱瘓行政運作」等口號及臉書，煽惑他人非法侵入及妨害公務，不具必要性也非憲法保障之言論自由範疇，改判有罪。

(中時 )